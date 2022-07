Umbria Jazz: un ritorno con grandi numeri

Questa sera la chiusura con Jeff Beck e Johnny Depp special guest

“Doveva essere il ritorno alla formula e ai numeri consueti di Umbria Jazz e così è stato anche oltre ogni previsione”.

È il primo bilancio dell’edizione 2022 del festival che si concluderà stasera con il sold out del concerto di Jeff Beck con Johnny Depp come special guest. Un’edizione “dai grandi numeri, meglio del 2017 e quasi come quella del 2018 è quindi tornata a livello pre-pandemia” , come ricordato durante la conferenza stampa di bilancio, con 27mila biglietti venduti per un incasso di 1 milione di euro. Una sottolineatura viene fatta per i concerti alla Sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria che hanno venduto 1.500 biglietti con un programma quasi esclusivamente dedicato al jazz italiano.

“Un successo dimostrato anche dal numerosissimo pubblico che ha invaso Perugia trasformandola nella città della musica che tutti conosciamo”.

Afferma nella nota ufficiale Umbria jazz. Di assoluto rilievo anche i dati social con un flusso di pubblico nei canali festival di oltre 2 milioni di utenti nei dieci giorni di festival. La Fondazione Umbria Jazz dà ora appuntamento a Terni dal 15 al 18 settembre con Umbria jazz weekend a Orvieto per Umbria jazz winter dal 28 dicembre al 1 gennaio. E poi a Perugia per Umbria jazz 23, edizione del 50esimo anniversario, dal 7 al 16 luglio.