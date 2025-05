Umbria Digital Innovation Hub a Codeway Expo per digitalizzare le imprese dei Paesi in via di sviluppo

Umbria Digital Innovation Hub, il polo di innovazione digitale promosso da Confindustria Umbria per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale, ha partecipato a Codeway Expo, la Fiera della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile che si è svolta a Roma dal 14 al 16 maggio scorso.

Il Digital umbro – il primo ad essere costituito in Italia nel febbraio 2017 – era presente alla manifestazione con un proprio stand ed anche all’interno dello stand della Regione Umbria, che ha ospitato una collettiva selezionata attraverso un bando lanciato da Sviluppumbria.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver partecipato a questa iniziativa – sottolinea il Presidente di Umbria Digital Innovation Hub Alessandro Tomassini – che ha rappresentato un’occasione importante per sviluppare nuove opportunità di collaborazione, soprattutto con i Paesi africani, che stanno investendo moltissimo nella digitalizzazione delle imprese, delle scuole e della sanità. Abbiamo proposto con successo un nuovo modello di collaborazione che vede nel Digital un soggetto aggregatore, capace di portare in Africa le migliori competenze digitali europee. Lo stiamo già facendo in alcuni Paesi e abbiamo riscontrato un grande interesse verso questo approccio, che contiamo di replicare presto in altre aree africane”.

Il Digital umbro, che è già presente in Ghana dove aiuta una trentina di imprese ad implementare le tecnologie digitali, sta approfondendo i contatti con altri Paesi del continente.

In occasione di Codeway Expo, lo stand di Umbria Digital Innovation Hub ha ricevuto la visita del Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli. Insieme al Presidente Tomassini erano presenti il Direttore e il Responsabile dei rapporti internazionali del Digital umbro, Luca Angelini e Enzo Faloci, che nell’ambito della fiera della cooperazione hanno incontrato, tra gli altri, Haruna Iddrisu, Ministro dell’Istruzione del Ghana dove il Digital umbro si recherà a giugno su invito del Governo locale, Stephane Kounandi Coulibaly, Direttore Innovazione del Ministero della Transizione Digitale della Costa d’Avorio e i vertici delle Ambasciate e delle Agenzie per l’innovazione di Zambia, Etiopia e Liberia.