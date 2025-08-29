“Le case popolari devono essere un diritto per chi è davvero in difficoltà, ma mai a scapito della legalità*

“Leggiamo con sorpresa le parole dell’assessore Barcaioli -si legge in una nota di Umbria Civica – che, di fronte a esclusioni dalle graduatorie per violazioni delle norme vigenti, propone di modificare la legge regionale. Ricordiamo che quelle regole – incluso il requisito dell’incensuratezza – furono introdotte proprio per garantire trasparenza, equità e sicurezza sociale, e per tutelare i cittadini onesti che rispettano le regole.

Siamo convinti che le fragilità e le emergenze vadano affrontate con strumenti sociali adeguati, ma non cancellando principi di responsabilità e di giustizia. Le case popolari non possono diventare un rifugio per chi ha commesso reati. La legalità non è un ostacolo, ma la condizione minima per costruire comunità solidali. Difendere i più deboli significa anche difendere chi aspetta da anni in graduatoria nel rispetto delle regole.

E fa riflettere che Barcaioli, dello stesso partito della deputata Salis – nota per aver difeso occupazioni di case – oggi sembri inseguire quella stessa linea.

Noi crediamo invece che chi governa debba scegliere la strada della legalità e della coerenza, non quella delle scorciatoie.

Per questo, invece di smontare criteri di garanzia, servono:

– più controlli sulle graduatorie,

– recupero e manutenzione degli alloggi vuoti,

– tempi rapidi per le assegnazioni.

Chi governa non può oscillare tra annunci e retromarce: la coerenza si misura nella capacità di unire diritto alla casa e rispetto della legge”