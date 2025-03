Umbria, bando per assunzione di 124 infermieri

I posti disponibili saranno suddivisi tra le quattro aziende sanitarie umbre

Per rispondere al fabbisogno di personale sanitario nella Regione Umbria è stato avviato, dall’Azienda ospedaliera di Perugia, un bando pubblico unificato per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 124 infermieri nelle aziende sanitarie regionali; lo riferisce la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

“Esprimo grande soddisfazione per l’attivazione di questa fondamentale procedura concorsuale che consentirà immettere nelle equipe delle quattro aziende sanitarie nuovi infermieri, professionisti chiave per garantire ai pazienti un’assistenza di qualità e un’elevata sicurezza delle cure. Ringrazio il personale degli uffici amministrativi regionali e aziendali per il lavoro svolto nel monitoraggio dei fabbisogni, che ha permesso di concludere rapidamente il percorso unificato regionale per l’espletamento del bando”.

I posti disponibili saranno così suddivisi tra le quattro aziende sanitarie umbre: 54 posti per l’Usl Umbria 1, 10 posti per l’Usl Umbria 2, 30 posti per l’Azienda Ospedaliera di Terni e 30 posti per l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate a partire dal 22 aprile, data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo completo sarà consultabile sul portale di reclutamento online del Dipartimento della Funzione Pubblica InPA e sui siti web delle aziende sanitarie umbre, nella sezione “Bandi e Concorsi”.