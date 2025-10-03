Presidente Proietti, “fondamentale per proteggere anziani, bambini e soggetti fragili”

Partirà lunedì 6 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 della Regione Umbria. Lo ha annunciato la Presidente Stefania Proietti, sottolineando l’importanza strategica della prevenzione per la tutela della salute pubblica.

“La vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione, in particolare le persone più fragili e vulnerabili”, ha dichiarato la Presidente Proietti. “Anche quest’anno invitiamo tutta la cittadinanza a cogliere questa opportunità di prevenzione, che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari a livello nazionale, grazie alla consapevolezza dei cittadini e all’eccellente lavoro svolto dai nostri medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e da tutti i professionisti della prevenzione. Il loro impegno quotidiano è il vero motore della nostra campagna di prevenzione”.

La campagna, oltre alla vaccinazione antinfluenzale, include anche i vaccini anti-covid, anti-pneumococcico, contro l’herpes zoster e da quest’anno anche anti-hpv per pazienti oncologici. Ogni cittadino può rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, che fornirà tutte le informazioni necessarie e somministrerà il vaccino presso: il proprio ambulatorio, agli ambulatori distrettuali della asl o al domicilio degli assistiti non autosufficienti.

È infine utile ricordare che la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e fortemente raccomandata per:

• persone dai 60 anni di età

• bambini tra i 6 mesi e i 6 anni compiuti

• medici e personale sanitario, anche volontario

• tutti i lavoratori essenziali dell’area sanitaria