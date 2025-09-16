Umbria: al via il maxi concorso per 124 infermieri

Oltre 3.000 candidati da tutta Italia in gara per rafforzare il personale sanitario regionale

(Aun) – Perugia 16 settembre 2025 – Prende il via oggi il concorso pubblico per infermieri organizzato in Umbria. La selezione, destinata all’assunzione di 124 professionisti sanitari nelle quattro Aziende sanitarie regionali, vede la partecipazione di oltre 3.000 candidati provenienti da tutto il territorio nazionale. Le prove concorsuali, sia scritte che pratiche, si svolgeranno da oggi pomeriggio fino al 18 settembre presso il Centro di reclutamento dell’Esercito nella Caserma Gonzaga di Foligno, una sede scelta per la sua capacità logistica di accogliere l’elevato numero di partecipanti.

“Si tratta di un’operazione di straordinaria importanza per il rafforzamento del nostro sistema sanitario regionale – ha dichiarato la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. La massiccia adesione al concorso, con un rapporto di circa 25 candidati per ogni posto disponibile, testimonia l’attrattività delle nostre strutture sanitarie e la qualità dell’offerta lavorativa proposta”.

La procedura concorsuale è coordinata dall’Ufficio Concorsi – Direzione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, che ha curato tutti gli aspetti organizzativi, logistici e tecnologici della selezione. L’organizzazione si avvale del supporto del personale delle altre aziende sanitarie regionali per garantire il corretto svolgimento delle prove e la vigilanza durante tutte le fasi concorsuali. I vincitori del concorso saranno distribuiti tra le quattro Aziende sanitarie dell’Umbria, contribuendo significativamente al potenziamento dell’assistenza infermieristica su tutto il territorio regionale, in un momento in cui il settore sanitario nazionale affronta importanti sfide legate alla carenza di personale specializzato. Le operazioni di selezione proseguiranno nei prossimi giorni secondo un cronoprogramma dettagliato che garantirà il regolare svolgimento di tutte le prove previste dal bando di concorso. Al termine delle prove sarà immediatamente disponibile una graduatoria a tempo determinato in attesa della conclusione del concorso e della definitiva graduatoria a tempo indeterminato.