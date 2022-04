Umbra Acque incontra gli studenti degli istituti superiori di Perugia

Per insegnare importanza del bene acqua e uso responsabile

Umbra Acque nelle scuole per insegnare agli studenti l’importanza del bene acqua e l’uso responsabile e sostenibile della risorsa.

E saranno i giovani poi a recarsi in azienda per uno stage che restituirà loro quanto appreso in classe.

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della giornata mondiale dell’acqua, la società umbra del servizio idrico ha organizzato infatti due incontri con gli allievi dell’Istituto di istruzione superiore “Cavour-Marconi-Pascal” di Piscille dal tema “L’acqua entra in classe”. Tecnici e manager dell’azienda hanno condotto una campagna informativa a circa 45 studenti dell’istituto, illustrando in dettaglio le attività e la mission della società nella sua veste di soggetto gestore del servizio idrico e soprattutto sensibilizzandoli sull’importanza del bene acqua e sull’uso responsabile e sostenibile della preziosa risorsa. Sono state approfondite tematiche ambientali con ampia illustrazione della funzione e attività del laboratorio di analisi di Umbra Acque e della gestione dei rifiuti da lavorazione.

“Queste iniziative – spiega il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese in una nota della stessa azienda – sono davvero significative: un confronto grazie al quale da un lato cerchiamo di trasmettere nozioni e consigli importanti per non sprecare questa risorsa e per conoscere a fondo le attività aziendali e dall’altro gli studenti ci restituiscono con le loro domande e le loro curiosità elementi che spesso rappresentano uno stimolo a far sempre meglio”.

“Ringrazio Sandro Rossignoli, dirigente di Auri – afferma l’amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio – per il coinvolgimento in questo progetto che rientra nella sensibilità tradizionale di Umbra Acque verso il mondo delle scuole”.