Umberto Trotti, l’influencer chef della Valnerina protagonista su Mediaset Infinity

La magia dell’Umbria diventa protagonista su Mediaset Infinity con una nuova puntata di “Meravigliosa Italia”, il programma ideato da Ugo Autuori e condotto da Nicola Santini, Tanya La Gatta e Peppe Iannicelli, con la collaborazione di Pasta Graziano, food partner ufficiale della serie.

Questa edizione porta sullo schermo un itinerario che intreccia paesaggi mozzafiato, storia millenaria e cucina d’autore. A guidare lo spettatore è lo chef Umberto Trotti, anima e cuore dell’Osteria del Trap di Ferentillo, ormai conosciuto come “influencer chef”.

Trotti è stato scelto per la trasmissione dopo essere stato notato proprio su Instagram: i suoi video girati alle Cascate delle Marmore, in cui univa natura spettacolare e creatività gastronomica, hanno attirato migliaia di visualizzazioni e l’attenzione della produzione. Da lì la chiamata, e oggi la sua storia si intreccia con quella di un programma che celebra il meglio dell’Italia.

Il percorso della puntata è un inno alla bellezza della Valnerina. Si parte dalla Cascata delle Marmore, una delle più alte d’Europa, simbolo di energia e ispirazione naturale. Si passa per il fascino misterioso di Narni Sotterranea, scrigno di memorie romane e medievali. Si arriva a Ferentillo, borgo accogliente e autentico, che custodisce le tradizioni umbre più profonde.

Umberto Trotti è molto più di un cuoco: è narratore del territorio, interprete moderno della cucina umbra e punto di riferimento sui social. La sua cucina mescola autenticità, creatività e memoria, trasformando ogni piatto in un’esperienza che racconta paesaggi e radici.

Conosciuto per la sua passione e la sua capacità di innovare senza perdere contatto con la tradizione, Trotti ha ottenuto riconoscimenti nazionali e una crescente notorietà come influencer chef, capace di unire pubblico televisivo e digitale.

La puntata si chiude con una videoricetta esclusiva firmata Trotti. Il piatto rimane avvolto nel mistero, ma un indizio viene svelato: l’ispirazione nasce dall’incontro tra mare e terra umbra, con la Cascata delle Marmore come musa creativa.

Un richiamo al legame profondo tra natura e cucina, tra forza e delicatezza, lasciando agli spettatori il gusto dell’attesa e della scoperta. La puntata sarà arricchita da una novità in apertura, che verrà svelata proprio all’inizio dello show, aumentando la suspense e la curiosità del pubblico.