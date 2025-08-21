Umbertidead e Profondo rosso: notti da brivido con il cinema in Piattaforma

A Umbertide prosegue la rassegna cinematografica estiva all’aperto con l’ottava edizione del concorso internazionale per cortometraggi di genere horror e sci-fi, lunedì 25 agosto, e l’omaggio a Dario Argento, lunedì 1 settembre

Brividi in Piattaforma, lunedì 25 agosto, per l’VIII edizione di Umbertidead, il festival cinematografico dedicato al mitico programma TV Notte Horror, contenitore di pellicole cult che ha spopolato nelle notti estive degli anni ’80 e ’90. Si parte alle 21.30, con gadget horrorifici in omaggio per i primi 50 spettatori e la prima fase della serata, con il concorso internazionale per cortometraggi di genere horror e sci-fi promosso in collaborazione con la piattaforma FilmFreeway: la giuria ha selezionato 60 minuti di cortometraggi arrivati nei mesi scorsi da tutto il mondo, e gli spettatori umbertidesi riceveranno una scheda per poter votare i migliori 3, che vinceranno l’ambita targa del festival.

La serata di lunedì, che rientra nel cartellone delle attività previste nell’ambito del progetto di rivitalizzazione e riattivazione dello spazio umbertidese PIATTAFORMA CULT HUB, con cui Anonima Impresa Sociale, che gestisce il cinema Metropolis, ha vinto la terza edizione del concorso “InvestiAMOsociale”, promossa da Fondazione Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS – proseguirà con la proiezione di un film a sorpresa.

Cinquant’anni di Profondo Rosso in Piattaforma

Lunedì 1 settembre terzo e ultimo appuntamento in Piattaforma per la rassegna dedicata a Dario Argento: nell’anno del cinquantesimo anniversario dell’uscita in sala, torna sul grande schermo umbertidese – che fino al 7 settembre ospita la tradizionale programmazione cinematografica all’aperto – Profondo rosso, capolavoro del maestro del brivido e tra le vette del thriller mondiale.

Enigma alla soglia dell’astratto, realizzato con una regia assolutamente libera di esplorare i meandri dell’inconscio e dell’irrazionale, Profondo Rosso è un giallo visionario e labirintico, tra l’onirico e l’ipnotico, l’efferato e il musicale (con la superba colonna sonora dei GOBLIN), e chiude la trilogia dei film di Argento presentati questa estate in Piattaforma (dopo Suspiria e 4 mosche di velluto grigio).