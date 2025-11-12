Umbertide, via Roma riapre alla viabilità

A partire da venerdì 14 novembre 2025
A seguito del parziale completamento dei lavori di rifacimento di piazza Mazzini e della conseguente pavimentazione dell’area, si comunica che dal giorno venerdì 14 novembre 2025 si procederà al ripristino della circolazione su alcuni tratti interessati dai lavori.
In particolare i veicoli provenienti dalle Fontanelle e diretti in centro potranno transitare sino a piazza Mazzini ove verrà ripristinato il senso rotatorio e da qui dirigersi obbligatoriamente in via Roma.
Presso il senso rotatorio di piazza Mazzini potranno accedere anche i veicoli provenienti da via Garibaldi che percorrendo via Bremizia potranno recarsi o in via Roma o in direzione di Montone.
Resta fermo il divieto per gli autocarri e i mezzi agricoli aventi massa pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate di percorrere via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via Forlanini e piazza Mazzini.
E’ confermato altresì il divieto di sosta in via Bremizia ove i lavori sono ormai ultimati e dove a breve verranno installati anche elementi di arredo urbano.