Umbertide, spaccata in Piattaforma: ennesimo episodio di vandalismo con furto alla vigilia di Natale

Una vetrina distrutta, un portatile rubato e il fondo cassa svuotato: è il risultato della spaccata – l’ennesima in pochi anni – subita dalla Piattaforma a Umbertide, in via dei Patrioti, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre.

“Al di là del danno economico, che comunque non è da sottovalutare – sottolineano dalla Piattaforma, spazio polifunzionale con libreria indipendente (è la nuova sede della storica libreria umbertidese Alibù), cinema, caffetteria, area coworking e aula studio multimediale – resta l’amarezza per l’ennesimo episodio del genere che subiamo. Stiamo lavorando per riattivare una dimensione di attivismo sociale e di comunità che la nostra città aveva ormai perso, e la risposta è buona, ma purtroppo evidentemente c’è un malessere di fondo duro a morire, per il quale non bastano proclami di sicurezza ma serve un impegno continuo e costante da parte di tutti, dall’associazionismo alle istituzioni”.

La Piattaforma è stata infatti recentemente riaperta dopo lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione promossi grazie al progetto PIATTAFORMA CULT HUB, con cui AIS – Anonima Impresa Sociale, che gestisce i cinema Metropolis e MiniMetropolis, ha vinto la terza edizione del concorso “InvestiAMOsociale”, promossa da Fondazione Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS.

Dopo il taglio del nastro di inizio novembre è subito diventata un punto di riferimento per tanti umbertidesi, grazie a un ricco calendario di attività con laboratori multidisciplinare indirizzati a bambini, famiglie e adulti, incontri e presentazioni con gli autori, attività di welfare culturale ed eventi.