Umbertide: servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri

Continuano i controlli straordinari del territorio di Umbertide da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello.

Alle attività svolte hanno partecipato diversi equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dalle altre Stazioni della Compagnia di Città di Castello e dal Nucleo Cinofili di Pesaro, con il Pastore Tedesco a pelo nero, Bobby. A questi si è aggiunto a supporto anche un equipaggio della Polizia Locale di Umbertide.

I controlli, finalizzati al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno interessato punti strategici del territorio, con verifiche a persone e mezzi in transito.

Nell’ambito di tali attività sono stati controllati 4 locali pubblici, 70 autovetture, 37 persone ed eseguite diverse perquisizioni.

Oltre alle numerose infrazioni al Codice della Strada rilevate, sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia alcuni soggetti di giovane età, ritenuti assuntori di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo rientra in un’azione messa in campo dall’Arma di Città di Castello, in sinergia con le Amministrazioni locali, tesa a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ed infondere nei cittadini maggior senso di protezione e vicinanza da parte delle istituzioni preposte.

Per i segnalati verrà avviato il prescritto programma di monitoraggio a cura delle preposte autorità amministrative e sanitarie.