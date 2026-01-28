Umbertide ricorda Donato Fezzuoglio con una cerimonia nel ventennale della scomparsa

Intitolazione del Parco USU e targa commemorativa per l’Appuntato Medaglia d’Oro al Valor Militare

Sono trascorsi venti anni da quel tragico 30 gennaio 2006, quando l’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio perse la vita nel tentativo di sventare una rapina alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Andreani, sacrificando la propria esistenza nell’adempimento del dovere. A distanza di due decenni da quel drammatico evento, la città di Umbertide si prepara a rinnovare il ricordo di una figura che ha profondamente segnato la storia e la memoria collettiva della comunità.



Venerdì 30 gennaio 2026, in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa, Umbertide renderà omaggio all’Appuntato Donato Fezzuoglio, Medaglia d’Oro al Valor Militare, con una cerimonia di commemorazione particolarmente sentita e partecipata. Sarà un momento solenne e condiviso, nel quale la comunità si stringerà nuovamente nel ricordo del giovane carabiniere.



La cerimonia avrà inizio alle ore 10.10 in via Cesare Battisti, dove il Parco, situato nei pressi del campo sportivo Usu, verrà ufficialmente intitolato a Donato Fezzuoglio. Nell’occasione sarà inoltre installata una targa commemorativa, a perenne ricordo del carabiniere. Il momento istituzionale sarà accompagnato dagli onori militari e dalla deposizione delle corone di alloro.



Alla commemorazione prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose, insieme ai familiari di Donato Fezzuoglio: la moglie Emanuela Becchetti, il figlio Michele, il fratello Mariolino e gli altri familiari.

Sarà presente anche l’Amministrazione comunale del Comune di Bella, in Basilicata, paese natale di Donato, che ha voluto fortemente partecipare a questa cerimonia, rendendo ancora più sentito e profondo questo momento di memoria condivisa. Successivamente, sarà celebrata una Santa Messa in suo onore presso la Chiesa di Cristo Risorto, quale ulteriore momento di raccoglimento e memoria.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di commemorazione, per testimoniare ancora una volta la vicinanza della città alla famiglia Fezzuoglio e per onorare il ricordo di Donato.