Umbertide: riapre al pubblico l’isola ecologica

A partire dal pomeriggio di venerdì 6 novembre torna aperta al pubblico l’Isola Ecologica situata in via Madonna del Moro.

Gesenu ricorda che per accedere al servizio bisogna rispettare le seguenti modalità: è obbligatorio l’utilizzo di mascherina protettiva; è obbligatorio non scendere dal proprio veicolo e attendere le indicazioni dell’operatore; in caso di incolonnamento delle auto posizionarsi in modo da non creare ingorghi; i cittadini possono recarsi esclusivamente presso i Centri di Raccolta del proprio Comune di residenza.

Si ricorda che nel periodo invernale (dal 31 ottobre al 27 marzo) gli orari pomeridiani di apertura e chiusura sono anticipati di un’ora.

L’Isola Ecologica quindi effettuerà i seguenti orari: il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 14.00 alle 17.00; il mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 12.00.