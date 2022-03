Umbertide: riunita la cabina di regia per l’accoglienza agli ucraini

Si è riunita ieri pomeriggio la cabina di regia comunale per l’accoglienza alle persone che fuggono dalla guerra in Ucraina

Alla riunione hanno preso parte il sindaco Luca Carizia, la vicesindaco Annalisa Mierla, il comandante della Polizia Locale Gabriele Tacchia, il responsabile del Settore Servizi Sociali, Gabriele Violini, il presidente del Comitato di Città di Castello della Croce Rossa Italiana, Francesco Serafini, il presidente del Gruppo Comunale di Protezione Civile Gabriele Lisetti, la referente della Caritas di Umbertide, Marisa Giovannoni e la referente del Coordinamento per la Pace Umbertide-Montone-Lisciano Niccone, Giuseppina Gianfranceschi e Giuseppe Chiefa dell’Ufficio Servizi Sociali.

Al momento risultano 23 i cittadini ucraini che in questi giorni sono arrivati a Umbertide fuggendo dalla guerra e che al momento si trovano ospitati presso dei familiari o connazionali.

Nel corso della riunione è stato fatto in modo di declinare nella territorialità umbertidese le direttive emanate dalla Prefettura di Perugia nei giorni scorsi. Tutte le informazioni fornite dalla Prefettura si trovano pubblicate nel sito istituzionale del Comune (sotto la voce “Informazioni per l’accoglienza e l’assistenza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra”) anche in lingua ucraina al fine da rendere la comunicazione ancora più completa.

Per quanto riguarda le persone che ospitano cittadini ucraini presso le proprie case è a disposizione l’ufficio della Polizia Locale del Comune di Umbertide situato in piazza Caduti del Lavoro. Le comunicazioni di ospitalità di cittadini ucraini sono ricevute il lunedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00. Per quanto riguarda gli altri giorni è possibile prendere un appuntamento contattando il numero 075/9419250.

Invece, tutti i cittadini ucraini giunti in provincia dovranno presentarsi, non appena possibile anche ai fini dell’eventuale formulazione della richiesta di alloggio nel sistema di accoglienza straordinaria (CAS) gestito dalla Prefettura presso gli Uffici della Questura o attraverso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello in via Rodolfo Morandi 37, negli orari indicati di seguito: il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Per eventuali informazioni il numero del Commissariato di Città di Castello è il seguente: 075/862881.

Il Comune di Umbertide, attraverso costanti contatti con i rappresentanti locali della comunità ucraina, della Caritas e delle altre associazioni del terzo settore, avrà cura di acquisire puntuali informazioni sulla presenza sul proprio territorio di profughi, fornendone tempestiva notizia alla Prefettura anche in relazione ad eventuali esigenze alloggiative. Per questo è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Umbertide il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00 contattando i numeri telefonici 338/9406807 oppure 075/9419280.

In merito alla prevenzione anti-Covid, il Comune sempre attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, ha organizzato delle giornate specifiche in accordo con la Usl Umbria 1 per la somministrazione di tamponi rivolti ai profughi ucraini presso il Centro Salute di largo Cimabue rivolgendosi ai numeri contattando i numeri telefonici 338/9406807 oppure 075/9419280.

Infine, è stata espressa la volontà del Comune di Umbertide di aderire alla raccolta di farmaci le farmacie pubbliche e private per le popolazioni ucraine colpite dalla guerra promossa da Assofarm Umbria, Federfarma Umbria e Croce Rossa Italiana in attesa del disciplinare che sarà deciso in seguito all’assemblea di Assofarm che si svolgerà al 15 marzo e alla quale l’ente prenderà parte.