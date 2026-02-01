Umbertide non dimentica Donato Fezzuoglio: intitolato il parco Usu nel ventesimo anniversario della scomparsa

Cerimonia solenne e particolarmente partecipata, installata e scoperta una targa commemorativa per l’Appuntato Medaglia d’Oro al Valor Militare

Questa mattina, venerdì 30 gennaio 2026, in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Donato Fezzuoglio, Umbertide ha voluto rendere omaggio all’Appuntato, Medaglia d’Oro al Valor Militare, con una cerimonia di commemorazione particolarmente sentita e partecipata.

La cerimonia ufficiale ha avuto inizio alle ore 10.10 in via Cesare Battisti, dove il Parco situato nei pressi del campo sportivo USU è stato ufficialmente intitolato a Donato Fezzuoglio. Qui le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a studenti e cittadini umbertidesi, si sono strette attorno ai familiari del carabiniere.

Il Sindaco Luca Carizia ha salutato affettuosamente la famiglia di Donato e tutte le autorità presenti, rivolgendo un saluto speciale all’Arma dei Carabinieri, custode dei valori per i quali Donato ha combattuto e per i quali ha sacrificato la propria vita. In particolare, il Sindaco ha dato il benvenuto al Comandante Interregionale dei Carabinieri, Generale Aldo Iacobelli, al Comandante di Legione, Generale Luca Corbellotti, al Comandante Provinciale, Colonnello Sergio Molinari, al Comandante di Compagnia, Capitano Massimiliano Croce, e al Comandante della Stazione di Umbertide, Maresciallo Cesare Rampazzi Minella.

Fortemente commossa la moglie di Donato, Emanuela Becchetti, il figlio Michele, il fratello Mariolino e tutti i familiari più intimi.

Presente il Prefetto di Perugia Francesco Zito, il Questore della Provincia di Perugia Dario Sallustio e il Vescovo di Gubbio e Città di Castello, Monsignor Luciano Paolucci Bedini. Ha partecipato anche il Tenente Colonnello Leonardo Pazzagli del Comando Militare Esercito Umbria, la Polizia di Stato, il Comandante della Polizia Stradale di Città di Castello Lucio Stazi, la Guardia di Finanza con il Comandante Regionale Umbria Generale Francesco Mazzotta, il Comandante Provinciale di Perugia Colonnello Stefano Pietrosanto, il Comandante della Compagnia di Città di Castello Claudia Mossali, la Polizia Provinciale, i Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Presente il Comandante della Polizia Locale di Umbertide, Maggiore Gabriele Tacchia, con il Gonfalone del Comune, oltre alla Protezione Civile di Umbertide e ad alcune rappresentanze delle associazioni combattentistiche e dell’Arma.

Hanno presenziato alla cerimonia anche il consigliere dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Letizia Michelini, il consigliere della Provincia di Perugia Giovanni Dominici e l’Amministrazione comunale di Umbertide, con il Vicesindaco Annalisa Mierla, l’Assessore alla Sicurezza Francesco Cenciarini, gli assessori Alessandro Villarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, il Presidente del Consiglio comunale Giovanna Monni e i Consiglieri comunali Giulia Medici e Silvia Cecchetti. Ha partecipato, per il Comune di Città di Castello, anche l’Assessore Riccardo Carletti.

Il Sindaco Carizia ha inoltre salutato con particolare affetto e riconoscenza Leonardo Sabato, Sindaco del Comune di Bella, in Basilicata, paese natale di Donato, ringraziando anche gli assessori Samuele Grippa e Carmine Ferrone e la Polizia Locale di Bella, presente con il Gonfalone del Comune. Presenti anche la signora Paola Bellucci e Don Alberto Gildoni, madre e fratello della Medaglia d’Oro al Valor Militare Colonnello Valerio Gildoni, oltre al signor Dario Angelucci, padre del Maresciallo Medaglia d’Oro al Valor Civile Andrea Angelucci.

Hanno partecipato anche le scuole di Umbertide, con il Primo Circolo Scuola Garibaldi, il Secondo Circolo Scuola Di Vittorio, l’Istituto Comprensivo di Umbertide Scuola Mavarelli-Pascoli e il Campus Da Vinci con importanti delegazioni di oltre 150 studenti accompagnati dalle dirigenti scolastiche e dai docenti, le associazioni del territorio e numerosi cittadini, a testimonianza di quanto questa giornata sia cara all’intera comunità.

Nel corso della mattinata è stata scoperta una targa commemorativa, installata a perenne ricordo dell’Appuntato Donato Fezzuoglio. Il momento istituzionale è stato accompagnato dagli onori militari e dalla deposizione di una corona di alloro. La targa, benedetta dal Vescovo, è stata realizzata e donata gratuitamente da una ditta che è stata doverosamente ringraziata pubblicamente.

Questo quanto dichiarato dal Sindaco di Umbertide Luca Carizia: “Quando l’Arma dei Carabinieri ha avanzato la richiesta di intitolare un luogo della nostra città all’appuntato Donato Fezzuoglio, come Amministrazione comunale abbiamo accolto fin da subito questa proposta con convinzione. La scelta del Parco USU di via Cesare Battisti non è stata casuale, ma fortemente voluta per il significato simbolico e umano che questo luogo rappresenta. Si tratta di un parco vissuto ogni giorno, un centro di vita attiva per l’intera comunità: qui ci sono il campo da calcio, dove quotidianamente tanti ragazzi si allenano e giocano, e l’area giochi frequentata dai bambini accompagnati dalle loro famiglie. È un luogo amato, sentito, frequentato soprattutto dai giovani e dalle nuove generazioni, ed è proprio per questo che abbiamo ritenuto giusto dedicarlo a Donato, perché il suo sacrificio possa vivere nella quotidianità.”

A seguire, i saluti del Comandante Interregionale dei Carabinieri, Generale Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, che ha voluto ribadire la propria vicinanza e solidarietà ai familiari di Donato Fezzuoglio e all’intera comunità umbertidese, ringraziando il Sindaco Carizia, il Vescovo Paolucci Bedini, tutte le autorità civili, militari e religiose presenti, insieme agli alunni delle scuole e alle associazioni territoriali per la presenza e l’affetto dimostrati: “Prendere la parola in questo anniversario non è un semplice atto formale, ma un dovere morale che sento fortemente come carabiniere e come cittadino. Siamo qui per ricordare un uomo, un carabiniere che ha donato la propria vita per onorare il giuramento prestato, per la difesa della collettività e della patria. Nel ricordo di Donato ci stringiamo alla sua famiglia con profondo affetto. Voglio rivolgermi ai ragazzi delle scuole, dicendo loro che oggi vogliamo simbolicamente consegnare a loro il compito di custodire la storia, la memoria, il valore dell’Appuntato Fezzuoglio, consapevoli che il futuro è già loro e che saranno pienamente all’altezza di affrontare le sfide che il domani gli riserverà. Che l’esempio di Donato diventi patrimonio anche delle nuove generazioni.”

Dopo l’intervento del Generale, avvolta da una profonda commozione collettiva, è intervenuta la vedova Emanuela Becchetti: “Come familiari siamo profondamente orgogliosi che oggi ci sia uno spazio dedicato alla memoria del nostro amato Donato. Un luogo pensato per la gioia, la vita e la spensieratezza, che possa, giorno dopo giorno, aiutare ad allontanare il ricordo di quel momento così tragico che ha segnato per sempre le nostre esistenze.”

La cerimonia è poi proseguita presso la Chiesa di Cristo Risorto, dove si è svolta la celebrazione religiosa, officiata dal Vescovo di Gubbio e Città di Castello, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, da Don Alberto Gildoni, da Don Arnaldo Ricciuto, Cappellano Militare dei Carabinieri, da Don Giuseppe Maria Balducci, Vicario Interforze Umbria-Marche, da Don Gaetano Bonomi Boseggia e da Padre Marco Freddi. La messa è stata accompagnata dalle note del Chorus Fractae Ebe Igi. A conclusione della mattinata, è stata recitata la Preghiera del Carabiniere.

Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto dedicare un messaggio sui propri canali social, ricordando il sacrificio dell’Appuntato dei Carabinieri e rinnovando il valore della memoria e della gratitudine nei confronti di chi ha perso la vita nell’adempimento del dovere.