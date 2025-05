Umbertide, festa sociale di Spi Cgil tra musica e riflessioni sul lavoro precario

Sabato 17 maggio a partire dalle 17 al Club Cremona di via dei Patrioti

Appuntamento sabato 17 maggio a Umbertide per la Festa sociale organizzata dal Sindacato pensionati italiani (Spi) Cgil a partire dalle 17 al Club Cremona di via dei Patrioti. La festa prevede momenti di svago ma anche di riflessione, avendo come tema ‘La precarietà del lavoro dipendente’, che fa parte dei requisiti referendari dell’8 e 9 giugno. Dopo il saluto del sindaco di Umbertide, Luca Carizia, si terrà un confronto sulla precarietà del lavoro a cui parteciperanno Vanda Scarpelli, segretaria generale Nidil Cgil Umbria, Fabrizio Fratini, segretario generale di Spi Cgil Perugia e Simone Pampanelli, segretario della Camera del Lavoro Provinciale di Perugia. Coordinerà Martina Zoccolini, dell’Ufficio Vertenze Cgil di Umbertide.

Alle 18.30 è prevista la proiezione del film ‘Tutta la vita davanti’, del regista Paolo Virzì, che rappresenta in chiave tragicomica il mondo del lavoro precario italiano. Seguirà l’apericena alle 20.30 e una serata in musica in compagnia del duo Insieme per caso.