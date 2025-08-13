ULake, il primo festival lungolago a Passignano sul Trasimeno

Venerdì 22 e sabato 23 agosto la due giorni tra cantine, birrifici artigianali e food truck umbri per degustazioni vista lago. Musica non-stop con dj set e live band dal tramonto fino a notte fonda. Sabato 23 agosto la Notte Bianca di Passignano

Un lungolago di Passignano come mai visto prima. Due giorni di natura, gusto e vibrazioni positive, immersi nella bellezza del Trasimeno. Un festival che punta ad unire il meglio del territorio con un’atmosfera rilassata e festosa, perfetta per l’estate.

Trasimeno Eventi in collaborazione con il Comune di Passignano e con il supporto di Open Mind (associazione organizzatrice degli eventi UmbriaWine e UBeer) presenta la prima edizione di ULake, il primo festival lungolago in programma il 22 e 23 agosto nell’area verde del Pidocchietto.

Dalle ore 18 alle 02 di venerdì e sabato saranno presenti 8 cantine del territorio (in collaborazione con la Strada dei Vini del Trasimeno), 2 birrifici artigianali umbri (Flea e Mastri Birrai Umbri) con le loro migliori birre alla spina e 5 food truck locali con proposte per ogni palato, dal gourmet allo street food più autentico.

Gli stand dell’evento ULake saranno collocati presso la zona Pidocchietto, così come il music stage principale dell’evento. Le degustazioni sono acquistabili direttamente in loco presso le casse dell’evento, mentre l’accesso a tutte le aree dell’evento sarà libero.

Durante ULake, sabato 23 agosto si svolgerà anche la Notte Bianca di Passignano, imperdibile appuntamento promosso da Trasimeno Eventi e dal Comune di Passignano. Una lunga serata d’estate, tra vino, cibo, suoni e passeggiate vista lago. In occasione del grande evento lacustre, tutti i locali resteranno aperti fino alle 2.

La manifestazione ULake vedrà la presenza anche di artisti live e dj set durante tutte le ore della manifestazione, con 2 music stage venerdì 22 agosto e ben 3 music stage sabato 23 agosto. I music stage saranno collocati presso le aree: Pidocchietto e Zagabria (sia venerdì che sabato), Garibaldi (solo sabato 23 in collaborazione con la Pro Loco del Trasimeno).

Tanti gli artisti che si esibiranno di caratura regionale e nazionale. Venerdì 22 agosto sono previsti: Martina e Cristofari (selezione anni 80/90), Faust-T insieme a Wilkinz (house music e percussioni), Ricky L (guest dj con una selezione tech-house). Sabato 23 sarà la volta di: Fab, Chiskee e di tutta la crew di supporto (Bilowi, Alex Moments e The Dose). Ad animare i music stage di Zagabria e Garibaldi si alterneranno dj set e musica live.

Dopo Ferragosto quindi al Trasimeno si farà ancora festa, per un evento open air, completamente gratuito, pensato per chi ama i sapori autentici, la buona musica e le serate d’estate da vivere fino in fondo.

Info

https://www.instagram.com/ulakepassignano/

https://www.facebook.com/ulakepass