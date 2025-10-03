Occupata dalle 16 di venerdì 3 ottobre la sede di Palazzo Florenzi del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

“Come Sinistra Universitaria – UdU Perugia alle ore 16 di oggi, Venerdì 3 Ottobre, abbiamo occupato la sede di Palazzo Florenzi del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione.

Abbiamo deciso di intraprendere questa azione dopo la partecipazione alle grandi proteste di piazza e allo sciopero generale che stamattina ha bloccato il Paese, per sostenere la Global Sumud Flotilla e ribadire la nostra solidarietà al popolo palestinese. Con questa occupazione intendiamo rispondere allo slogan che da giorni scuote il paese: “Blocchiamo tutto!”. Chiediamo l’interruzione di ogni collaborazione e accordo con le istituzioni accademiche israeliane e con le aziende dell’industria bellica, oltre che la condanna del genocidio che sta avvenendo in Palestina”