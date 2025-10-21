Tutto pronto per la settima edizione di ProSceniUm

Il Festival è in programma sabato 8 novembre alle ore 21,15 al Teatro Lyrick di Assisi

Presenteranno Rudy Zerbi e Loredana Torresi. Tra gli ospiti Federico Zampaglione, Silvia Mezzanotte, Kelly Joyce, Peppe Vessicchio e Marino Bartoletti

Assisi, 21 ottobre 2025 – Ritorna l’attesissimo appuntamento con “ProSceniUm, Festival della canzone Città di Assisi“ e “Memorial Cristian Parisi“, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, giunto alla sua settima edizione, in programma sabato 8 novembre alle ore 21,15 presso il Teatro Lyrick di Assisi.

Torna la coppia formata da Rudy Zerbi, uno dei volti più noti della televisione italiana, e Loredana Torresi, cantante, presentatrice e vocal coach. In gara 9 finalisti selezionati tra i 210 artisti iscritti al festival.

Ospiti speciali di questa edizione sono Federico Zampaglione, voce e mente dei Tiromancino, che riceverà il premio “Sorella Musica”; Silvia Mezzanotte, solista ed ex voce dei Matia Bazar; Kelly Joyce, diventata famosa nel 2001 con la celebre “Vivre la Vie” (800mila copie vendute nel mondo) e in Italia per la sua partecipazione nel 2024 nel programma televisivo “Tale e Quale Show”.

A presiedere la giuria sarà Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore tra i più amati in Italia, ha partecipato a oltre venti edizioni del Festival di Sanremo, vincendo quattro volte come direttore e quattro come miglior arrangiatore.

Ad affiancarlo ci sarà un amico di ProSceniUm: Marino Bartoletti. Dopo la partecipazione dello scorso anno, ritorna il giornalista, conduttore televisivo (Il Processo del Lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio), esperto di musica e scrittore. Apprezzato e stimato “storico” del Festival di Sanremo è autore del libro “Almanacco del Festival di Sanremo”.

La giuria sarà completata da: Emilio Munda, produttore artistico e autore; Piero Romitelli, cantautore e compositore; Francesco Morettini, pianista, compositore e produttore discografico italiano, più volte direttore d’orchestra al festival di Sanremo (new entry di questa edizione); Ignazio Failla, speaker di Radio Subasio (anche quest’anno radio ufficiale del Festival); e dalla storica presenza di frate Alessandro Giacomo Brustenghi, frate minore presso la Porziuncola, per vocazione, tenore di una delle case discografiche più importanti al mondo, la Decca Records, per passione.

La manifestazione, ideata ed organizzata dall’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro, vanta una propria orchestra ritmo sinfonica che accompagnerà i 9 finalisti nell’esecuzione dei brani dal vivo. L’orchestra sarà diretta, come sempre, dal maestro Paolo Ciacci, docente nei corsi di I° e di II° livello di composizione, strumentazione, arrangiamento, trascrizione e direzione presso il Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia.

Questa edizione del Festival sarà a sostegno della odv “Con noi”, associazione di volontariato per le cure palliative di Assisi, che opera per dare assistenza domiciliare a malati inguaribili: assistenza sanitaria, sociale, psicologica, al malato e alla famiglia. È stata fondata nel 1994 da un gruppo di cittadini sensibili al problema di alleviare le sofferenze delle persone malate affette da patologia cronica evolutiva in fase terminale. L’associazione mette a disposizione del Servizio interdistrettuale di cure palliative e dell’Hospice di Perugia, personale specializzato e volontari che lavorano congiuntamente al personale dell’Usl Umbria 1 formando un’unica équipe.

L’ingresso al ProSceniUm sarà gratuito, ma chi vorrà potrà sostenere l’associazione “Con noi” (www.associazioneconnoi.it) attraverso i punti raccolta fondi allestiti nel Teatro Lyrick o con un semplice bonifico bancario intestato a: Con Noi associazione per le cure palliative Assisi (onlus), UniCredit Spa Ag. di Santa Maria degli Angeli – IBAN: IT 03 L 02008 38276 000029478249. Un piccolo gesto che può fare la differenza!

È possibile prenotare il proprio posto per lo spettacolo attraverso la piattaforma di Ticket Italia: https://ticketitalia.com/proscenium-festival-2025-teatro-lyrick-s-m-degli-angeli-pg-8-novembre-2025.

ProSceniUm è realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e della Provincia di Perugia, in collaborazione con la Città di Assisi e Siae (Società italiana degli autori ed editori) e con il sostegno di Nuovo Maie – i diritti degli artisti, Cna Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia. Anche quest’anno Radio Subasio sarà la radio ufficiale del Festival.

Tutte le informazioni sono reperibili online nel sito di ProSceniUm: www.prosceniumfestival.it.

Pagina Facebook: @ProSceniUmFestival

Pagina Instagram: @prosceniumfestival