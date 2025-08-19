Turismo, Meloni: “Il futuro è il turismo autentico, l’Umbria è sulla strada giusta”

(aun) – Perugia, 19 agosto 2025 – Il turismo sta vivendo una fase di profonda trasformazione e l’Umbria, forte della sua continua crescita, ha tutte le carte in regola per diventare ancora più protagonista sul panorama nazionale e internazionale. Dalle analisi dei trend di settore e osservando come stanno cambiando le abitudini degli italiani e degli stranieri, infatti, emerge chiaramente l’aumento della domanda di esperienze autentiche, di viaggi lenti, sostenibili, a contatto con la cultura, l’enogastronomia e la natura dei territori. In un contesto in cui la classica vacanza al mare si sta riducendo a un soggiorno con permanenze ridotte rispetto al passato, si osserva una rivoluzione che, secondo le ultime proiezioni dei centri di ricerca internazionali, continuerà a rafforzarsi nei prossimi anni, premiando le destinazioni capaci di offrire identità, qualità e autenticità e molteplici esperienze da combinare.

“Da mesi, insieme agli uffici dell’Assessorato al Turismo, analizziamo il settore in maniera puntuale con focus su flussi, trend e sentiment. Siamo di fronte a un cambiamento epocale che rappresenta un’opportunità straordinaria per l’Umbria – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Simona Meloni –. I viaggiatori non cercano più pacchetti standardizzati, ma esperienze vere, a misura d’uomo, capaci di emozionare. L’Umbria, con i suoi borghi, i suoi festival culturali, la sua cucina genuina e il suo paesaggio incontaminato, è perfettamente in sintonia con questa nuova domanda turistica perché è una terra autentica, viva e bellissima”.

I dati confermano questo trend: nel secondo trimestre del 2025 gli arrivi in Umbria sono aumentati dell’11,2% e le presenze del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita significativa dei flussi internazionali (addirittura a luglio +24,8% di arrivi e +16,5% di presenze da fuori Italia, stabili gli italiani). Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Polonia e Paesi Bassi si confermano i principali mercati esteri, con segnali positivi anche dalla Cina.

“La nostra campagna ‘Scopri l’Umbria in tutti i sensi’ – prosegue Meloni – ha colpito nel segno, raccontando la nostra regione in modo autentico e immersivo. Abbiamo centrato l’obiettivo: rafforzare l’identità dell’Umbria e posizionarla tra le mete più ambite in ogni stagione dell’anno. Questo significa fare il Cuore verde d’Italia”. Guardando al futuro, l’assessore Meloni spiega che l’intenzione è quella “di continuare a lavorare per consolidare questo vantaggio competitivo attraverso una presenza strategica alle principali fiere nazionali e internazionali come la BIT – Borsa Internazionale del turismo, il TTG – Travel experience e il WTE – World Tourism Event/Salone Internazionale del Turismo”.

Appuntamenti in cui l’Umbria metterà in vetrina i suoi driver principali per il settore: il turismo esperienziale autentico; cultura, arte e festival come grandi attrattori; enogastronomia slow e filiera agroalimentare corta; wellness e turismo lento; valorizzazione dei borghi e delle aree interne.