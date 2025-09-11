Tuoro sul Trasimeno: sorpreso con la droga in macchina, 19enne arrestato 

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato il giovane mentre si trovava alla guida di un’autovettura a noleggio nei pressi dell’intersezione autostradale Perugia/Bettolle nel comune di Tuoro sul Trasimeno.

La circostanza inusuale ha spinto i Carabinieri ad operare un’accurata perquisizione veicolare e personale, all’esito della quale hanno rinvenuto e sequestrato 4 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, per un peso complessivo di poco inferiore ai 4 g, e 50 euro in contanti, ritenuti costituire presumibilmente il provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso di patente albanese risultata falsa e pertanto sequestrata.

Dopo essere stato condotto in caserma per ulteriori approfondimenti, in particolare sulla regolarità della sua presenza sul suolo nazionale, i militari hanno dichiarato in stato di arresto il 19enne, per l’ipotesi delittuosa anzidetta e deferito in stato di libertà per uso di atto falso.

Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Perugia, in attesa del rito “direttissimo”.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale del capoluogo, che ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Perugia, concedendo il nulla osta alle attività di espulsione dal territorio nazionale.