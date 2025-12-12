Tuoro sul Trasimeno, proseguono le ricerche di Mattia Barbetti

Continuano senza sosta, nella zona di Tuoro sul Trasimeno, le ricerche del giovane di 25 anni, allontanatosi dalla propria abitazione durante la notte tra il 10 e 11 dicembre. Stanno operando squadre di terra, unità cinofile, SAPR (sistemi a pilotaggio da remoto) e supporti locali in acqua. Il tutto coordinato dall’UCL (unità di comando locale).

Presenti sul posto il Sindaco, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile, Polizia Locale.

In arrivo unità cinofili VVF dalle Marche. È stata richiesta l’attivazione dell’elicottero, impossibilitato però ad alzarsi in volo data l’incessante nebbia.

Le operazioni di ricerca sono rese difficoltose dalle cattive condizioni meteo.