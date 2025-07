Tuoro, anche al Trasimeno una ‘pastasciutta antifascista’ per la memoria e la pace

In programma venerdì 25 luglio dalle 18 al parco Il Sodo: tavola rotonda sul tema della pace con l’assessore regionale Barcaioli e Flavio Lotti; presentazione di lettere di condannati a morte della Resistenza; iniziative con Emergency; pasta gratis per tutti

Su iniziativa della sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) “Brigata Risorgimento”, anche quest’anno al Trasimeno verrà proposta la Pastasciutta antifascista in ricordo dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti nel 1943.

“Un gesto semplice, un piatto di pasta – ricordano dall’associazione –, che porta con sé una storia potente: quella della famiglia Cervi che offrì la pastasciutta a tutto il paese per festeggiare la caduta del fascismo. Un atto di gioia, ma anche di coraggio. Perché la memoria va coltivata, ogni giorno, per non dimenticare”.

In programma nel pomeriggio e nella serata di venerdì 25 luglio al parco Il Sodo di Tuoro sul Trasimeno, l’evento Pastasciutta antifascista si articola in numerose iniziative di tipo culturale, sociale e politico sul tema: “Libertà, diritti, Resistenza – Una società giusta nasce dalla memoria”.

La prima iniziativa in cartellone è prevista alle 18 con la tavola rotonda dal titolo “Dal Trasimeno alla Marcia della Pace”, un dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadinanza sull’attualità dell’antifascismo, per rafforzare il Cantiere della Pace e prepararsi insieme per la Marcia della pace PerugiAssisi 2025 in programma il 12 ottobre. Moderato da Monica Fanicchi della libreria LibriParlanti, vi interverranno Fabio Barcaioli, assessore alla pace della Regione Umbria, Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, e rappresentanti di Articolo 21 presidio di Città della Pieve, Emergency Perugia, associazione Voci Libere e Anpi Trasimeno “Brigata Risorgimento”.

A seguire, alle 19, il collettivo perugino Cronache Ribelli presenterà il libro “Qui soltanto il cadavere, l’idea non muore – Lettere di donne e uomini della Resistenza” che racchiude lettere e testimonianze dei partigiani condannati a morte e fucilati dai nazifascisti durante la Guerra di liberazione.

In ricordo del sacrificio dei fratelli Cervi, alle 20, verranno donati libri alla Biblioteca comunale di Tuoro sul Trasimeno. Infine, a conclusione della giornata, la tradizionale Pastasciutta antifascista offerta gratuitamente a tutti, come da tradizione. L’evento aderisce alla campagna R1pud1a promossa da Emergency per ribadire che “l’Italia ripudia la guerra” come previsto dall’articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana. Chi lo vorrà potrà effettuare libere donazioni a favore di Emergency che verranno utilizzati a sostegno della popolazione palestinese di Gaza.

“Ancora oggi – concludono dall’Anpi Trasimeno –, la pastasciutta dei fratelli Cervi rappresenta un gesto liberatorio di festa, speranza e condivisione contro la violenza, l’oppressione e le atrocità commesse dal regime nazifascista. Camminiamo insieme verso un futuro in cui parole come giustizia, pace e libertà non siano soltanto slogan, ma orizzonti concreti”.

All’evento collaborano: libreria LibriParlanti, Cronache Ribelli, Emergency Perugia, Libera Umbria, Legambiente Perugia-Valli del Tevere, Articolo 21 presidio di Città della Pieve, Brigate Losche, Unione donne in Italia.