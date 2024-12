Tsa, è Federico Malizia il nuovo presidente

La decisione dell’assemblea dei soci. Sostituisce Cristian Betti

È Federico Malizia il nuovo presidente di Tsa Trasimeno servizi ambientali. L’assemblea dei soci lo ha nominato oggi tra i rappresentanti pubblici del consiglio di amministrazione. Federico Malizia subentra a Cristian Betti che si è recentemente dimesso in seguito alla sua elezione nell’Assemblea legislativa regionale. “Da sempre a disposizione delle Istituzioni locali, ho accolto con orgoglio e senso di responsabilità la proposta di succedere nel mandato a Cristian Betti, presidente uscente, al quale faccio i migliori auguri per il nuovo percorso istituzionale che lo attende”. Così il neo presidente di Tsa, Federico Malizia.

Rimangono in carica il consigliere delegato Alessio Lutazi e i consiglieri Margherita Banella, Massimo Alunni Proietti e Alessandro Stentella.

Federico Malizia, biografia

Federico Malizia, 41 anni, assessore del Comune di Panicale dal 2019 al 2024 con numerose deleghe tra cui quella alla gestione dei rifiuti e bonifiche. Cooperatore dal 2022, dal 2023 socio e legale rappresentante della Trafocoop Soc. Coop., impresa che si occupa della produzione e commercializzazione di trasformatori elettrici la cui storia è legata in maniera indissolubile a tutta la Valnestore. “L’azienda che ho l’onore di rappresentare è nata dal fallimento Trafomec grazie alla determinazione degli ex dipendenti, all’aiuto del fondo privato di Confcooperative Umbria, e di CFI, società partecipata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

Dal 2024 membro nel consiglio regionale di Confcooperative Umbria e nel consiglio di Presidenza.