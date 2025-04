Truffa ai danni di un’anziana: arrestati due uomini 

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti, un 40enne e 47enne di origine campana, ritenuti responsabili di una truffa in concorso ai danni di un’anziana donna 80enne.

Il modus operandi utilizzato dai malfattori è quello tristemente noto della “finta appartenenza alle Forze dell’Ordine”. Uno dei complici ha telefonato alla vittima, informandola falsamente che il figlio aveva investito un ciclista e che, per evitare gravi conseguenze giudiziarie, era necessario il pagamento immediato di una somma di denaro.

Nel frattempo, con un pretesto, il marito della donna è stato indotto ad allontanarsi da casa per recarsi in ospedale.

Approfittando della momentanea solitudine della vittima, i truffatori si sono presentati presso l’abitazione e, fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, si sono fatti consegnare tutto l’oro in possesso della donna, oltre a una somma di denaro in contanti.

Grazie alla segnalazione di un’auto sospetta giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di via Giovanni Ruggia, i Carabinieri della Sezione Operativa sono immediatamente intervenuti, riuscendo a intercettare i due uomini mentre tentavano di darsi alla fuga. Con il supporto dei militari del Nucleo Radiomobile, i due sono stati bloccati e condotti in caserma, dove sono stati tratti in arresto.

Tutti i monili in oro sottratti all’anziana sono stati recuperati e restituiti alla vittima che, visibilmente commossa e rincuorata, ha ringraziato i Carabinieri per il tempestivo intervento.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia, che ha disposto per i due indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia rinnova l’invito ai cittadini, in particolare agli anziani, a prestare la massima attenzione a questo tipo di truffe e a segnalare immediatamente situazioni sospette contattando il Numero Unico di Emergenza – NUE – 112.