Trionfo dell’innovazione folignate al CanJam 2025 di New York

All’ingegnere Cesare Mattoli il prestigioso premio “Watercooler”

Attenzione mondiale per l’azienda folignate che ha prodotto un amplificatore di nuova generazione per l’ascolto in cuffia. Un risultato che l’ing. Mattoli attribuisce a tutto il team di lavoro dell’azienda Hi-Tech Solutions di Foligno da lui fondata

Straordinaria affermazione dell’imprenditorialità hi-tech folignate al Canjam 2025 di New York, la più importante fiera internazionale dell’innovazione audio per cuffie.

Un contesto planetario dove tra i colossi della tecnologia il prestigioso premio “Watercooler” è stato assegnato all’ingegnere Cesare Mattoli dell’azienda HI-TECH SOLUTIONS di Foligno, di cui è socio fondatore con la moglie Tiziana Lunghi.

Un riconoscimento che l’impresa ha conquistato con AUDMA MAESTRO HPA-1 – il miglior dispositivo della Categoria 2024 -, amplificatore rivoluzionario, attesissimo a CanJam, nato dalla visione di Cesare Mattoli e sviluppato dalla sua azienda. A renderlo così avveniristicamente d’avanguardia l’innovativa tecnologia ELISA (Electronic Loudspeaker Imaging Simulating Amplifier), un sistema brevettato a livello mondiale che risolve uno dei limiti più comuni dell’ascolto in cuffia: la perdita della tridimensionalità sonora.

Anni di ricerca hanno condotto infatti l’ingegnere foligante allo sviluppo di una soluzione capace di restituire un’esperienza d’ascolto spaziale, naturale e immersiva, superando il tradizionale effetto di “appiattimento” del suono tipico delle cuffie, consacrando così l’Italia e Hi-Tech Solutions tra i numeri uno dell’innovazione audio. Senza poi dimenticare il fascino di un design che ha reso AUDMA – si legge nelle recensioni – “bello come solo gli italiani possono progettare”.

Grande soddisfazione per l’ing. Mattoli che di ritorno d’Oltreoceano definisce il premio “Un riconoscimento che celebra il talento di tutto il team”. Un’“invenzione” all’avanguardia che dalla prestigiosa cornice del New York Marriott Marquis in Times Square dove la fiera è andata in scena, porta in dote alla città il prestigio e il know-how di un’azienda divenuta per creatività, ingegno e gusto estetico delle soluzioni, punto di riferimento internazionale per il futuro dell’audio ad alta fedeltà.