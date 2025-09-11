Trevi e Castel Ritaldi, esondano i torrenti: abitazioni e capannoni allagati

Questa mattina, intorno alle ore 5, squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute nel comune di Trevi, in località San Lorenzo, a seguito dell’esondazione del torrente che attraversa la zona.

L’acqua ha invaso un piazzale, dove la rete fognaria non riusciva più a garantire il deflusso, raggiungendo le abitazioni limitrofe e provocando allagamenti fino a circa 50 centimetri in alcuni edifici. I Vigili del fuoco, con l’impiego di idrovore e motopompe, stanno operando per allontanare l’acqua e riportare la situazione alla normalità.

Ulteriori criticità si sono registrate nel comune di Castel Ritaldi, dove i torrenti Ruiggiano e Tatarena hanno esondato, allagando alcune abitazioni. Sul posto sta operando una squadra dei Vigili del fuoco di Spoleto, impegnata con idrovore e motopompe. Nella stessa zona, un’autovettura rimasta bloccata è stata rimossa con il carroattrezzi, mentre un altro veicolo è tuttora fermo in via La Penna, dove sta intervenendo un’altra squadra per il recupero.

Un ulteriore intervento è in corso in località Fratta, dove una squadra fluviale dei Vigili del fuoco è impegnata per fronteggiare l’allagamento di alcuni capannoni.