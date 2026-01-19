Treno investe una persona tra Perugia e Bastia Umbra: linea sospesa

La circolazione ferroviaria sulla tratta Terontola‑Foligno è interrotta dalle 15:10 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Treni regionali in ritardo o cancellati, attivi collegamenti sostitutivi con autobus

Nel primo pomeriggio di oggi la circolazione ferroviaria è stata sospesa alle ore 15:10 nel tratto compreso tra Perugia Ponte San Giovanni e Bastia Umbra a seguito dell’investimento di una persona. Il provvedimento è stato adottato per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni regionali interessati possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi.

Aggiornamento ore 16:00. La circolazione risulta ancora interrotta sulla linea interessata, dove proseguono le verifiche delle autorità competenti. Permangono possibili variazioni, soppressioni e rallentamenti dei collegamenti regionali. Per contenere i disagi ai viaggiatori, sono attivi servizi sostitutivi con autobus. È possibile monitorare l’andamento dei treni e consultare le soluzioni di viaggio disponibili dalla stazione di interesse tramite il servizio Cerca Treno.

Alle ore 18,40 a circolazione ferroviaria tra Perugia Ponte San Giovanni e Bastia Umbra è tornata regolare. Durante l’interruzione, i treni regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi fino a 200 minuti. È possibile consultare l’andamento del proprio treno e trovare soluzioni di viaggio alternative dalla stazione di interesse tramite il servizio Cerca Treno.

Martina Braganti