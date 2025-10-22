Tre anni di Governo Meloni, l’evento al teatro Brecht di Perugia di Fratelli d’Italia

Il sottosegretario Prisco: “L’Italia che cresce e guarda al futuro. Orgogliosi del lavoro fatto”
“Tre anni per l’Italia. La strada tracciata dal presidente Giorgia Meloni e dal centrodestra è chiara e sta dando risultati indiscutibili”.
Così il sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria Emanuele Prisco, presentando l’iniziativa organizzata dal partito per celebrare il traguardo dei tre anni di Governo.
Tre anni di lavoro “caratterizzati da stabilità, coerenza e risultati concreti” che saranno raccontati anche in Umbria, come nel resto d’Italia, nel corso dell’incontro pubblico in programma venerdì 24 ottobre, alle 17.30, al Teatro Brecht di San Sisto a Perugia, dal titolo “Tre anni di Governo, tre anni di risultati”. All’evento interverranno il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario Prisco, il presidente della Commissione Lavoro del Senato Franco Zaffini e l’europarlamentare Marco Squarta, che saranno intervistati sui principali risultati conseguiti dal Governo Meloni: sanità, sicurezza e immigrazione, lavoro e sviluppo economico, ruolo internazionale dell’Italia e molto altro.
“Sono stati tre anni di lavoro intenso per costruire un’Italia più forte, più credibile e più sicura – dichiara il sottosegretario Prisco –. In questi tre anni abbiamo posto le basi per una crescita solida e per la sicurezza dei cittadini con oltre un milione di nuovi posti di lavoro creati e una politica estera che restituisce all’Italia il ruolo che merita in Europa e nel mondo. L’Italia ha dimostrato di saper affrontare le sfide più difficili e continueremo a farlo con serietà, unità e spirito di responsabilità. Tre anni di Governo Meloni che hanno restituito credibilità internazionale, fiducia e speranza, testimoniando che l’Italia può essere protagonista, forte e rispettata in Europa e nel mondo”.