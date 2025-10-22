Tre anni di Governo Meloni, l’evento al teatro Brecht di Perugia di Fratelli d’Italia

Il sottosegretario Prisco: “L’Italia che cresce e guarda al futuro. Orgogliosi del lavoro fatto”

“Tre anni per l’Italia. La strada tracciata dal presidente Giorgia Meloni e dal centrodestra è chiara e sta dando risultati indiscutibili”.

Così il sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria Emanuele Prisco, presentando l’iniziativa organizzata dal partito per celebrare il traguardo dei tre anni di Governo.

Tre anni di lavoro “caratterizzati da stabilità, coerenza e risultati concreti” che saranno raccontati anche in Umbria, come nel resto d’Italia, nel corso dell’incontro pubblico in programma venerdì 24 ottobre, alle 17.30, al Teatro Brecht di San Sisto a Perugia, dal titolo “Tre anni di Governo, tre anni di risultati”. All’evento interverranno il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario Prisco, il presidente della Commissione Lavoro del Senato Franco Zaffini e l’europarlamentare Marco Squarta, che saranno intervistati sui principali risultati conseguiti dal Governo Meloni: sanità, sicurezza e immigrazione, lavoro e sviluppo economico, ruolo internazionale dell’Italia e molto altro.