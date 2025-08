Trasporto ferroviario, De Rebotti: “Oltre al danno, Trenitalia propone la beffa”

“Possiamo ritenere la risposta di Trenitalia – comunica l’Assessore De Rebotti – del tutto insoddisfacente”

La Regione Umbria sul tema del trasporto ferroviario non abbassa la guardia e intende informare i cittadini in modo puntuale sull’interlocuzione che sta portando avanti con Trenitalia per tutelare gli interessi della comunità:

A seguito della conferenza stampa tenutasi a metà luglio, alla presenza della presidente Stefania Proietti e dell’assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti, la Regione Umbria ha avanzato al Gruppo FS una pluralità di proposte operative volte a ridurre i disagi per l’utenza del sistema di trasporto ferroviario umbro.

In particolare nel corso dell’incontro, – ricorda l’assessore De Rebotti – è stato richiesto di prevedere un meccanismo di agevolazioni tariffarie per i viaggiatori pendolari che da una parte riducesse il loro esborso mensile almeno nel periodo di massimo disagio, dall’altra consentisse di accedere anche a convogli non ricompresi nei loro abbonamenti senza aggravio di costi, vista la consistente riduzione dell’offerta ferroviaria complessiva.

Tale meccanismo avrebbe potuto contare sul finanziamento della Regione Umbria con una necessaria compartecipazione da parte di Trenitalia.

Parallelamente si sono avanzate richieste a RFI per un immediato ritorno in linea direttissima dell’Intercity n. 598 e un potenziamento della capacità di accoglienza del treno n. 4106 in partenza da Roma alle 17:20