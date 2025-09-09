Trasporti, Marchetti (Lega): “Verso la proroga ai regionali su Direttissima: la Lega mantiene gli impegni”

“L’incontro di oggi tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, ha fatto emergere una possibile soluzione: si va verso la deroga alle prescrizioni che fino ad ora limitavano l’utilizzo della linea AV Roma–Firenze ai soli convogli superiori ai 200 km/h. La proroga alla circolazione dei regionali sulla direttissima, sarebbe una svolta decisiva per garantire la continuità del servizio a pendolari e studenti, evitando le gravi ripercussioni che comportano le deviazioni sulla linea lenta.”

Così l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria e membro della Commissione Trasporti della Camera, commenta l’esito del colloquio avvenuto al MIT.

“Il vicepremier Salvini – ricorda Marchetti – aveva preso un impegno chiaro la scorsa settimana in Umbria e, come sempre, la Lega mantiene la parola data. Ci siamo battuti per mesi affinché gli umbri non venissero penalizzati e oggi possiamo dire che la determinazione del ministro Salvini ha segnato un passo in avanti importante per andare incontro alle esigenze di chi ogni giorno viaggia per studio e lavoro. Ringrazio il ministro Salvini per la sua costanza e per l’attenzione concreta rivolta alla nostra regione, e il presidente Zaccheo per la sensibilità istituzionale dimostrata. È la conferma – conclude Marchetti – che la Lega è forza di governo capace di trasformare le istanze dei territori in risultati tangibili, sempre al fianco dei cittadini”.