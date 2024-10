Tra nuovi cocktail e tour in elicottero Cascia celebra il suo oro rosso

Inaugurata la 23esima Mostra mercato dello zafferano in scena fino al 3 novembre. Un ricco programma per accogliere i turisti, tra escursioni, spettacoli e degustazioni

Prodotti tipici e una cucina di straordinaria qualità, luminose giornate di fine ottobre, storia, spiritualità e tradizioni, una calda accoglienza, il tutto immerso in una rigogliosa natura dai caratteristici colori autunnali. Tutto quello che un turista può immaginare dell’Umbria lo può trovare in questi giorni a Cascia dove ha preso il via la 23esima Mostra mercato dello zafferano, quattro giorni, fino a domenica 3 novembre, in cui oltre agli stand con le tipicità locali e l’oro rosso coltivato in queste terre, si possono trovare degustazioni gourmet a base di zafferano, musica, spettacoli, escursioni e, novità, cocktail allo zafferano e tour in elicottero sopra Cascia e Roccaporena. Al taglio del nastro, che si è tenuto nella mattinata di giovedì 31 ottobre, sono intervenuti il sindaco Mario De Carolis, il vicesindaco Marco Emili e tutta l’amministrazione comunale, insieme al presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini, e al colonnello Francesco Laurenzi, noto meteorologo televisivo che ha incontrato e tenuto laboratori con i giovani alunni delle scuole cittadine. Altri studenti, quelli dell’Istituto alberghiero ‘De Carolis’ di Spoleto – sede distaccata di Cascia, hanno allietato l’inaugurazione della manifestazione con un aperitivo di benvenuto da loro stessi preparato: tra le specialità servite anche un innovativo spritz allo zafferano da loro stessi ideato.

“Il futuro della Valnerina – ha infatti sottolineato il sindaco De Carolis – parte da questi ragazzi. Sono loro il fulcro della nostra comunità, il perno su cui sviluppare un sistema che possa durare nel tempo. L’invito è di venire a visitare Cascia in questi giorni: il clima è bellissimo, gli stand sono pieni di novità da assaggiare e c’è, inoltre, l’importante novità del volo in elicottero con la possibilità di ammirare dall’alto le nostre montagne che in questo periodo hanno dei colori bellissimi”.

Oltre a passeggiare tra gli stand della mostra mercato, nei prossimi giorni i turisti potranno ancora fare visite guidate ai campi di zafferano, ai sentieri percorsi da santa Rita, ai monumenti e alla città di Cascia, degustare yogurt e altri piatti realizzati con questa pregiata spezia, ammirare artisti di strada e gli spettacoli del Circo Bianco e ascoltare musica dal vivo. Previsti anche un sabato sera magico a tema Harry Potter e, infine, la grande torta allo zafferano per concludere in dolcezza la manifestazione, domenica alle 18. Insomma un programma davvero per tutti i gusti – consultabile sulla pagina Facebook Discover Cascia – mentre già si lavora per gli eventi natalizi, in particolare con l’atteso Christmas Wonder Village di Cascia.