Torna in libreria ‘Un giorno di emozione e ideologia’ del compagno Paolo Vinti

Presentato il volume edito da Cronache ribelli nel 15ennale della scomparsa. Tributo a un personaggio che ha contribuito al protagonismo sociale della città di Perugia

A quindici anni esatti dalla sua prematura scomparsa all’età di cinquant’anni, venerdì 28 novembre il ‘compagno’ Paolo Vinti è stato ricordato dalla sua città, Perugia, con la presentazione al ristorante Numero Zero della ristampa di ‘Un giorno di emozione e ideologia’, una delle opere letterarie che compongono la sua trilogia edita dell’associazione Cronache Ribelli insieme all’associazione Paolo Vinti e scritta sotto lo pseudonimo di Paul Beathens. Un volume alla sua terza edizione, illustrato da Francesca Zinni e con l’introduzione dell’insegnante e scrittore Pierpaolo Peroni. All’incontro, insieme a fratello di Paolo, Stefano Vinti, hanno partecipato gli stessi Zinni e Peroni, e Matteo Minelli, dell’associazione Cronache Ribelli. Presenti, inoltre, il consigliere regionale dell’Umbria Fabrizio Ricci, Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia, e la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi che ha ricordato il suo legame con Paolo Vinti e l’importanza del suo messaggio e delle sue riflessioni nella sua formazione. “Questa città – ha dichiarato la sindaca Ferdinandi – non è più capace di un ragionamento collettivo che senta con l’emozione, come dice Paolo, insieme al proprio bisogno il bisogno dell’altro. Non riusciamo più a sviluppare nessun tipo di ragionamento che ci tenga insieme come collettività. Oggi siamo dentro a una pandemia dell’odio, della violenza, la nostra nazione viene governata, narrata, guardata e progettata solo con gli occhi della paura, della distanza, dell’individualismo. Noi dobbiamo provare a cambiare questo sguardo recuperando quell’emozione di cui parla Paolo. Se la politica perde la capacità di sentire sul proprio corpo il dolore del migrante, della persona con disabilità o che ha perso il lavoro, dell’operaio sfruttato non resta niente. Allora bisogna tornare all’altezza e alla grandezza di quell’emozione”. Scomparso nel 2010 all’età di cinquant’anni, Vinti è stato leader studentesco e giovanile, marxista critico e libertario, scrittore, poeta e filosofo di strada. Tra i leader del movimento studentesco degli anni ‘70 a Perugia ha contribuito al protagonismo sociale, politico e culturale del movimento giovanile in città, spendendosi per il rinnovamento della politica. Questa pubblicazione conclude un lavoro di ristampa delle opere di Vinti iniziato nel 2021 con Verbalità operaia, raccolta di poesie di cui molte inedite, e poi dal 2023 fino a oggi proseguito con la riedizione della trilogia di Paul Beathens. “Insieme all’associazione Paolo Vinti – ha dichiarato Minelli – abbiamo deciso di ristampare questa antologia di Paolo Vinti perché, dal nostro punto di vista, è stato un personaggio fondamentale della vita cittadina, un uomo fin da giovane impegnato nell’attivismo, una persona presente in tutte le lotte e le cause che hanno attraversato la storia di Perugia. Era doveroso dare spazio a questo contenuto anche per la sua originalità e per la sua particolarità”. “Questo libro – ha spiegato Peroni – conclude una trilogia che affianca e integra due sfere solitamente separate che sono quella dell’affetto e quella dell’impegno: emozione e ideologia, amore e politica, sentimenti e socialità. L’impegno per il bene altrui, la lotta contro le ingiustizie non si può dissociare da una profonda partecipazione umana ed emotiva alle sorti della comunità per cui ci si spende. Di questo, attraverso i suo linguaggio visionario, sperimentale ed estremamente immaginifico tratta Pau Beathens riabilitando in quest’ultimo volume termini come emozione e ideologia che oggi scontano un certo scadimento semantico”. “Io ho avuto il privilegio – ha commentato Zinni – di fare la progettazione grafica e le illustrazioni dei tre volumi. Il linguaggio di Paolo aveva una sua complessità e quindi tradurlo in forma grafica non poteva essere qualcosa di semplice e scontato. C’è stato uno studio importante legato ai vari capitoli, in particolare di questo volume che ha una trama sottesa a tutto il suo discorso che è quello di un uomo e una donna, una mascolinità e una femminilità che si incontrano nell’azione politica e finiscono per connettersi anche a livello fisico. È stato molto profondo entrare all’interno di tutto lo spaccato, si parte da una copertina in cui le due mani si sfiorano fino a un epilogo in cui le due mani sono fuse che è la classica parabola di ipotesi, tesi e sintesi di Paolo Vinti”. L‘opera si può trovare in tutti i rivenditori indipendenti di Perugia, Edicola 518, Mannaggia e Popup oltre che sul sito cronacheribelli.it.