Tony Esposito e Juan Lorenzo al tramonto sul Trasimeno

Nel weekend anche la chitarra all’alba di Francesco Tizianel a Castiglione del Lago e i paesaggi incantati di Passignano

PERUGIA – Sotto la direzione artistica del Maestro Maurizio Mastrini, prosegue la nona edizione del Festival Internazionale Green Music, un evento che unisce musica, natura e sostenibilità in uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia: l’Umbria. Un festival a impatto zero, in cui ogni concerto è pensato in armonia con l’ambiente, valorizzando scenari naturali di straordinaria bellezza e offrendo eventi gratuiti aperti a tutti.

Anche questa settimana, il Festival porta il suo messaggio di bellezza e rispetto per l’ambiente attraverso appuntamenti unici che uniscono sonorità internazionali e scenografie naturali mozzafiato.

Sabato 16 agosto, il borgo di Passignano sul Trasimeno si animerà alle 18:30 con lo spettacolo “Flamenco de Ida y Vuelta”, un viaggio sonoro e ritmico che vedrà protagonisti Tony Esposito e Juan Lorenzo, in un incontro artistico tra le radici del flamenco e le contaminazioni mediterranee. Uno spettacolo energico e appassionato, incastonato nel paesaggio lacustre umbro.

Il giorno successivo, domenica 17 agosto, la giornata inizierà all’alba, alle 6:00, con un momento di grande poesia musicale: presso la Darsena di Castiglione del Lago, Francesco Tizianel incanterà il pubblico con un concerto per chitarra, mentre il sole sorge sul lago Trasimeno. Un’esperienza intima e potente, dove natura e musica si fondono in un momento irripetibile.

La sera, alle 22:00, la musica flamenca tornerà protagonista in Piazza Mazzini a Castiglione del Lago, con la “Notte Flamenca”, una serata di danza e musica dal forte impatto emotivo, tra virtuosismi musicali e la passione viscerale del flamenco tradizionale.

Tutti gli appuntamenti del Festival Internazionale Green Music sono a ingresso gratuito, ma si consiglia la prenotazione per garantirsi il posto. Per informazioni e conferme, è possibile contattare il numero 351 934 4354 o scrivere a prenotazioni@mastrini.com. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: www.festivalinternazionalegreenmusic.com.

Ancora una volta, il Festival si conferma un’occasione unica per vivere la musica in armonia con la natura, promuovendo un turismo culturale sostenibile e accessibile a tutti.