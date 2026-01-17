Todi, tentano la fuga ma abbandonano furgone rubato

Quattro persone fermate dai Carabinieri: sequestrati 6 quintali di cavi in rame rubati

In questi giorni sono in corso serrate attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, condotte dai reparti dipendenti sia sul capoluogo che nelle altre aree della provincia.

In particolare, i militari della Compagnia di Todi hanno effettuato appositi servizi volti a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio nei comuni della giurisdizione, quali Todi, Marsciano, Deruta, Collazzone, Gualdo Cattaneo, Monte Castello di Vibio e Fratta Todina.

Nel corso di tali attività, in cui sono state controllate numerose persone ed i veicoli a bordo dei quali le stesse viaggiavano, in Marsciano, è stato prontamente intercettato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Compagnia un furgone, rubato ad un’azienda della zona, per il quale erano in corso le ricerche a seguito della segnalazione di furto pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112.

Alla vista degli operanti, il conducente del mezzo ed altri tre occupanti hanno tentato di allontanarsi repentinamente, per cui ne è conseguito un inseguimento, protrattosi per alcuni chilometri, fin tanto che i fuggitivi, vistisi tallonati dalla Gazzella, non hanno potuto fare altro che abbandonare il veicolo lungo la strada e guadagnarsi la fuga a piedi approfittando del buio che avvolgeva le campagne circostanti.

All’interno del furgone i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 600 chilogrammi di cavi di rame, risultati essere stati asportati da un impianto fotovoltaico. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.