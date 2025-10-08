Todi, sospesa struttura assistenziale per anziani autosufficienti non autorizzata

sanzioni per 3.000 euro

I Carabinieri della Stazione di Todi, con l’ausilio di personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Perugia, hanno eseguito un’ispezione di carattere igienico-sanitario presso una cooperativa sociale con sede a Todi che svolge servizi di assistenza e riabilitazione per anziani autosufficienti.

Nel corso dei controlli, i militari e il personale sanitario hanno accertato l’attivazione non autorizzata di una struttura socio-assistenziale a carattere residenziale destinata a persone parzialmente autosufficienti. All’interno dei locali sono stati trovati tre anziani ospitati in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state comminate sanzioni amministrative per circa 3.000 euro a carico del presidente della cooperativa.

Le attività della struttura sono state immediatamente sospese, mentre i tre ospiti sono stati ricollocati presso altre strutture assistenziali idonee.