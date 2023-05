Todi, iniziati i lavori sulla strada Asproli-Porchiano

Al via a giorni anche i cantieri sulla viabilità di Fiore e Torregentile

Aperto nei giorni scorsi il cantiere per il ripristino dei piani viabili della strada comunale Asproli-Porchiano. L’intervento, appaltato dal Comune di Todi a valere sui fondi della missione 2 del PNRR, comporterà un investimento di 748 mila euro con lavori che prevedono il risanamento di alcuni tratti e la riasfaltatura di circa 3 chilometri.

Ai fini di alcune operazioni di consolidamento, si potrebbero rendere necessarie alcune limitazioni parziali e temporanee alla circolazione, quale la possibile istituzione di sensi unici alternati.

“L’avvio dei lavori è il primo tra quelli ricompresi nel piano di interventi sulle strade, che prevede nei prossimi giorni la partenza anche dei cantieri sulle strade di Fiore e di Torregentile“, anticipa il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano.

Nel caso della viabilità riferita alla frazione di Fiore l’appalto è stato aggiudicato per 383 mila euro, mentre per Torregentile l’importo risulta pari a 379 mila.

Altro cantiere stradale in partenza, suddiviso in due diversi stralci, uno già affidato, l’altro in corso di affidamento, è quello relativo a Via Ciro Alvi.

“La Giunta – aggiunge il Sindaco Ruggiano – sta predisponendo, con la collaborazione degli uffici, un nuovo piano di interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale, a partire dai tratti più ammalorati, con riasfaltature che si intendono finanziare già nel corrente anno”.

La riasfaltatura del cantiere in corso, quello sulla Asproli-Porchiano, avrà una durata di circa 3 mesi.