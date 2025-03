Todi, i brevetti della Elcom diventano “Marchio Storico”

L’azienda umbra nel ristretto gruppo di produzioni di interesse nazionale

Grazie ai marchi Termopareti® e Termocoperture®, registrati fin dal 1974, la Elcom System di Todi è entrata nel ristretto gruppo di aziende insignite del titolo di “Marchio Storico” di interesse nazionale, attestazione che viene conferita solo alle imprese titolari di brevetti registrati con oltre 50 anni di storia e pertanto ritenuti di interesse nazionale.

Riconosciuto così l’importante contributo di Elcom System nello sviluppo innovativo del settore dei pannelli coibentati. Sin dalla registrazione dei marchi, avvenuta nel 1974, Elcom System ha inftti saputo distinguersi nel mercato individuando e perfezionando i suoi prodotti di punta: i pannelli architettonici coibentati, soluzioni per tamponature, rivestimenti e miglioramento dell’efficienza energetica di edifici industriali, commerciali, residenziali e dei servizi.

L’azienda ha poi investito costantemente in ricerca e sviluppo, puntando su materiali innovativi e tecnologie avanzate per garantire elevate prestazioni sia a livello architettonico che di isolamento.

Oggi, i termini Termopareti® e Termocoperture® non rappresentano più soltanto l’azienda umbra che li ha introdotti, ma sono entrati nel linguaggio comune per identificare, a livello globale, i pannelli coibentati utilizzati per pareti, coperture, soffittature, divisori interni e compartimentazioni, testimoniando l’impatto significativo che Elcom System ha avuto nel settore, contribuendo a diffondere nuove soluzioni costruttive in grado di coniugare prestazioni tecniche elevate con un’estetica unica e funzionale.

Da oltre 60 anni l’azienda della famiglia Granieri evolve e amplia costantemente la propria gamma di pannelli coibentati, puntando su qualità, architettura e design. L’impegno nella ricerca ha portato allo sviluppo di prodotti sempre più all’avanguardia, tra cui spicca da ultimo il nuovo Epico, un prodotto innovativo che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore. In particolare, il nuovo pannello architettonico 3D, ultimo erede di quelli insigniti del “Marchio Storico”, è caratterizzato dalla sua superficie ad impronte geometriche tridimensionali ed è frutto di una progettazione che unisce estetica e funzionalità, offrendo soluzioni uniche per la realizzazione di facciate con grande impatto architettonico.