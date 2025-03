Todi, esteso servizio di pulizia di aree verdi e parchi pubblici

La frequenza è stata modulata per periodi: bisettimanale aprile e maggio, giornaliera da giugno a settembre

Il Comune di Todi ha esteso il servizio di presidio, pulizia e svuotamento periodico dei cestini gettacarte presso i parchi comunali, alcuni dei quali di nuova realizzazione, tramite l’estensione del contratto con la società Gest.

Le aree interessate sono quelle verdi di San Rocco e di Pian di Porto, il parco del ponte Bailey a Ponterio, il parco giochi di Cappuccini, le aree verdi di Collevalenza, di Via Sant’Arcangelo e di Pontenaia, nei pressi della piscina comunale e della pista di atletica.

Le frequenze di espletamento del servizio sono state individuate in due volte a settimana nei periodi di aprile e maggio, con cadenza giornaliera da giugno a settembre, due volte al mese da ottobre a marzo, nel periodo invernale.

Con questa scelta, deliberata in Giunta giovedì scorso, viene così ampliato il perimetro dei servizi di igiene urbana espletati dalla Gest, andando a rispondere ad un’esigenza reale.

“Il Comune di Todi – dichiara l’assessore Elena Baglioni, che detiene la specifica delega – intende proseguire in una politica di attenzione all’ambiente e alla cura del decoro urbano, andando a migliorare i risultati tangibili già ottenuti in questi anni anche sul fronte della raccolta differenziata”.

L’implementazione del servizio all’interno dei parchi ancora non inclusi in convenzione era da tempo oggetto di sollecitazioni da parte dei cittadini residenti nelle zone interessate. “Abbiamo dato risposta come dovuto – aggiunge il Sindaco Antonino Ruggiano – ma è importante richiamare tutti, anche in questa occasione, è un maggiore senso civico e ad una collaborazione con la pubblica amministrazione, segnalando comportamenti incivili e atti vandalici che spesso vanificano i migliori propositi a danno di tutta la collettività”.