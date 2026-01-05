Si tratta di un 53enne italiano ed un 39enne cinese

Due residenti del territorio, un 53enne italiano ed un 39enne cinese, sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Todi al termine di un’indagine avviata dopo la comparsa di un video su un social network, che ha destato particolare allarme. Nel filmato, pubblicato da uno dei due uomini, si vede un soggetto esplodere due colpi in aria nella notte di capodanno, davanti ad un esercizio commerciale della zona.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di ricostruire che l’arma utilizzata apparteneva all’autore del video, il quale riprendeva l’autore degli spari durante l’azione di fuoco. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di una pistola scacciacani in metallo, priva del tappo rosso, replica di una Beretta FS calibro 9 mm, insieme a 36 cartucce a salve.

L’arma e il munizionamento sono stati posti sotto sequestro. L’episodio è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Spoleto.