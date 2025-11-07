T’immagini! 3. Torna a Perugia la festa dell’illustrazione e celebra i 130 anni del Cinema

La manifestazione è ideata e promossa da associazione MenteGlocale, Carlo Floris, Biblioteca delle Nuvole.

In programma, fino al 30 novembre e in diversi luoghi della città, proiezioni, laboratori, presentazioni di libri e fumetti, estemporanee, disegni dal vero e concerti

Sarà dedicata all’arte cinematografica, a 130 anni dalla sua nascita, la terza edizione di T’immagini!, festa dell’illustrazione, ideata e promossa da associazione MenteGlocale, Carlo Floris e Biblioteca delle Nuvole.

Si comincia giovedì 13 novembre, alle 18 alla Domus Pauperum di corso Garibaldi, con il taglio del nastro della mostra con oltre 60 opere pittoriche dedicate al tema dell’anno (l’esposizione sarà visitabile fino al 30 novembre, e si chiuderà con un live drawing a cura del collettivo Becoming X, con asta finale dei lavori il cui ricavato andrà ad Emergency).

Nel corso di queste 2 settimane T’immagini proporrà poi un ricco calendario di attività – presentazioni di libri e fumetti, estemporanee, disegni dal vero e concerti – che toccheranno vari punti della città: dai cinema cittadini (Postmodernissimo, Méliès e Zenith, con tre talk, un workshop di scrittura cinematografica, una matinée per le scuole e un pomeriggio di proiezioni di cortometraggi dedicato al grandissimo artista Massimiliano Frezzato, scomparso recentemente), alla libreria e spazio culturale POPUP passando per il ristorante Il Giardino, di corso Garibaldi, che ospiterà una cena giapponese con la chef Kei Aikawa.

Programma in aggiornamento su: instagram.com/timmagini_festival