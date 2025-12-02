“The Swingles” in concerto a Foligno

Con “Together at Christmas” debutta il tour italiano del celebre gruppo vocale vincitore di cinque Grammy Awards

Chiusura d’eccezione per la Stagione 2025 degli Amici della Musica di Foligno, che sta già facendo registrare prenotazioni dall’Umbria e dalle regioni limitrofe.

A far salire l’attesa il Concerto evento di Natale che segnerà il ritorno in Italia del leggendario gruppo vocale a cappella The Swingles (The Swingle Singers), amatissimo nel mondo, vincitore di 5 Grammy Awards e che proprio a Foligno darà avvio al nuovo tour italiano “Together at Christmas”, unica tappa in Italia centrale prima di raggiungere alcuni tra i più importanti teatri del Paese, tra cui Mantova, Genova, Gorizia, Palermo.

Lo storico gruppo inglese – per anni interprete della sigla del programma Rai Superquark, ma senza dimenticare lo straordinario successo al Teatro La Scala – attenderà il suo pubblico all’Auditorium San Domenico, il 10 dicembre, ore 21, per un concerto che accanto alla magia della più celebre tradizione natalizia, ripercorrerà la storia e l’evoluzione di un ensemble che da oltre sei decenni rappresenta l’eccellenza della vocalità a cappella nel mondo.

Soddisfazione per l’Associazione folignate e per il direttore artistico Marco Scolastra. “Chiudiamo la Stagione 2025 con un concerto di Natale davvero d’eccezione. Siamo lusingati di avere con noi, per la prima volta in Umbria, The Swingle Singers, il gruppo vocale a cappella più famoso al mondo. Ma soprattutto siamo onorati di averli a Foligno per il debutto del loro tour italiano. Un concerto che, sono certo, rimarrà nel cuore di molti”

Emozioni e grande godibilità per il programma che scorrerà tra i capolavori che hanno reso famosi The Swingles quando il loro repertorio era incentrato esclusivamente sulla musica classica e sul jazz, fino ai successi più recenti dedicati ai grandi spettacoli di Broadway dell’ultimo disco Theatreland, nominato a due Grammy Awards. Tra i brani in scaletta anche i celeberrimi “Air on the G String” e “Badinerie” di Bach, ma anche gli altrettanti noti “Silent Night” e “Jingle Bells”.

Protagoniste della serata le voci straordinarie di Mallika Bhagwat (India/UK), Joanna Goldsmith-Eteson (UK), Scarlet Halton (UK), Owen Butcher (UK), James Botcher (UK), Jamie Wright (UK), e Tom Hartley (UK), che condurranno il pubblico attraverso un’esperienza musicale unica, che intreccerà alla bellezza delle melodie più amate, l’eleganza e la magia di sette voci che senza alcuno strumento creeranno un mondo sonoro ricco, caldo e avvolgente. Mentre grazie all’uso sapiente delle tecnologie più avanzate, sarà il sound engineer Jacques Golding a rendere ogni armonia ancora più intensa, intima e suggestiva.

A Foligno quindi la prima attesissima tappa di un tour stellare, dal mood natalizio e dal repertorio vasto e articolato, che dalle prime reinterpretazioni dei grandi classici, tra cui la celebre Aria sulla quarta corda di Bach, resa iconica in Italia come sigla dei programmi di Piero Angela che ne fu così affascinato da dedicare loro anche una puntata di Superquark, approderà alle più recenti reinvenzioni dei capolavori del teatro musicale contemporaneo.

“Dire Swingle Singers significa dire rivoluzione vocale – commenta Carmen Cicconofri direttrice di coro -. Era il 1963 quando per la prima volta cantanti abituati a cantare swing si trasformarono in uno strumento unico nel suo genere. Un ensemble di impronta e formazione classica, capace di interpretare ogni partitura mettendo in evidenza il ritmo, lo swing. Da Bach al jazz fino a Luciano Berio, la chiave della loro originalità nasce dall’unire la tecnica della voce classica alle più variegate competenze musicali, così da interpretare un patrimonio musicale in continua innovazione”.

Fondati oltre 60 anni fa da Ward Swingle, The Swingle Singers sono diventati una vera e propria istituzione nel panorama musicale internazionale. Con 5 Grammy Awards all’attivo, il gruppo ha continuamente ridefinito la musica a cappella, portando avanti una tradizione che unisce musica classica, jazz, pop e folk. La loro capacità di adattare e reinterpretare ogni brano ha conquistato generazioni di ascoltatori. La loro voce diventa uno strumento che riscalda e accarezza l’animo unendo passato e presente in un abbraccio musicale unico.

Senza dimenticare che gruppo vocale tra i più ammirati al mondo, regolarmente invitato nei Teatri e Festival internazionali, si è esibito in tournée anche con orchestre dirette da maestri del calibro di Antonio Pappano, Zubin Mehta, Marin Alsop, Michael Tilson Thomas, Vladimir Jurowski, John Axelrod e Edo de Waart, in teatri quali Royal Albert Hall di Londra e Teatro La Scala di Milano.