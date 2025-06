Terni, una discoteca a cielo aperto per i 31 anni del Cospea Village

Party-show tutto da ballare e cantare al ritmo dei più grandi successi della musica italiana – Domenica 22 giugno ‘Febbre italiana’ alle 21 nel piazzale esterno del centro commerciale

Trentuno anni di attività e una grande festa per celebrare questo importante traguardo. Il Cospea Village di Terni festeggerà il proprio anniversario domenica 22 giugno con lo spettacolo musicale ‘Febbre italiana’. L’appuntamento è alle 21 nel piazzale esterno del centro commerciale per un party-show tutto da ballare e cantare, tra musica, luci e vibes che faranno scatenare i partecipanti come in una grande discoteca italiana a cielo aperto, al ritmo dei più grandi successi della musica italiana.