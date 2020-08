Terni ultimi giorni per “Andy Warhol …in the City”. Si chiude domenica 9 la mostra sull’artista newyorkese. Gli organizzatori: “Pronti al rush finale! Nonostante il Covid, siamo soddisfatti”

Ultimi giorni di apertura per la mostra “Andy Warhol …in the City”, che chiuderà definitivamente i battenti a Terni domenica prossima, 9 agosto. E come spesso accade, a maggior ragione per un evento del genere che ha fatto registrare accessi comunque alti (anche se ancora mancano i dati ufficiali) nonostante l’emergenza Coronavirus, è scattata la corsa alle visite dell’ultim’ora.

La Pubbliwork Eventi, che ha organizzato l’esposizione delle circa 150 opere tra tele, grafiche storiche, litografie, serigrafie e offset firmate in collaborazione con l’associazione New Factory Art presso il Centro espositivo “Palazzo di Primavera” di via Giordano Bruno 3, fa sapere che le prenotazioni per accedere alla mostra stanno registrato un’impennata, che però non creerà problemi per l’ingresso in quanto il biglietto si acquista direttamente alla cassa con garanzia assoluta del rispetto delle norme anti-Covid.

Un aspetto di particolare rilievo, se si pensa al cammino tortuoso che questa mostra ha dovuto percorrere, con tanto di rinvio e ampliamento della durata (inizialmente prevista dal 7 marzo al 3 maggio),

“ma la città di Terni – afferma Angelo Ciliani di Pubbliwork Eventi – ha risposto benissimo, segno di una vitalità culturale non comune e di una forte esigenza di iniziative d’arte ed eventi. A questo proposito mi preme ringraziare oltre alla cittadinanza anche l’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Latini e l’Assessore alla Cultura Giuli, che ci sono sempre stati vicini nei momenti più difficili, quando sembrava che tra restrizioni e rinvii tutto potesse saltare”.

Un rapporto di collaborazione che, dopo l’evento-Warhol, potrebbe sfociare in future altre collaborazioni: sembra infatti che possano esserci i presupposti per altre mostre di spessore, stavolta non legate necessariamente ad un artista, ma comunque sempre di grande fascino. Le parti si sono date appuntamento a settembre per discuterne.

Intanto, però, c’è da completare il rush finale di “Andy Warhol …in the City”, che per gli ultimi giorni conferma gli orari tanto del giovedì e venerdì dalle 16 alle 20, quanto quelli del sabato e della domenica, ovvero la mattina dalle 10.30 alle 13 e il pomeriggio sempre dalle 16 alle 20. Prenotazione delle visite direttamente sul sito internet www.pubbliwork.it/andy-warhol (indicando data e orario previsti) o al 340.8115727 per poter meglio organizzare gli accessi. I biglietti: intero €10, ridotto A €7 (ragazzi 6-18 anni); ridotto B €5 (universitari e pensionati); gratuito per bambini in età prescolare e persone disabili.