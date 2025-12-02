Terni: tre persone denunciate per vari reati e 4 segnalate per possesso di stupefacenti

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nello scorso fine settimana, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, tre persone sono state deferite in s.l.:

a Terni, per porto di oggetti atti ad offendere, un 56enne che, controllato all’interno di un bar e sottoposto a perquisizione da una pattuglia della Stazione capoluogo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di cui aveva tentato invano di disfarsi mettendolo nella tasca della giacca dell’ignara figlia minore che era con lui in quel momento;

sempre nel capoluogo, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un 21enne marocchino, irregolare, che, controllato a piedi in via Gisa Giani e sottoposto a perquisizione da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, è stato trovato in possesso di quasi 6 grammi di cocaina e di 2 dosi di hashish del peso di poco più di 2 grammi, il tutto sottoposto a sequestro; il 21enne è stato altresì deferito per inottemperanza all’ordine del Questore di Milano dello scorso ottobre a lasciare il T.N.;

ad Orvieto, per guida sotto l’influenza di stupefacenti, un 35enne residente nel comprensorio che, controllato da una pattuglia della Stazione di Allerona, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sulle condizioni psicofisiche; nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Sempre nell’orvietano quattro persone sono state segnalate alla Prefettura-Utg di Terni in qualità di assuntori poiché trovate in possesso, rispettivamente, di:

mezzo grammo di eroina un 33enne a Baschi;

una dose minima di cocaina un 35enne ad Allerona;

poco più di due grammi di cocaina un 51enne ad Orvieto;

poco più di 8 grammi di hashish e circa mezzo grammo di cocaina un 19enne sempre ad Orvieto.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

         

