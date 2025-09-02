Terni, sport e inclusione

Rafting sul fiume Nera per i ragazzi di Aladino

Un’esperienza di condivisione e contatto con la natura, all’insegna dello sport e dell’inclusione quella che si svolge sabato 6 settembre, quando l’associazione Aladino organizza la suggestiva discesa in gommone lungo il fiume Nera.

L’iniziativa, pensata per le persone con disabilità afferenti al progetto Sport insieme, che vuole promuovere la pratica sportiva come fattore di inclusione sociale per persone con disabilità cognitiva-relazionale, prevede il ritrovo alle 10 nella sede del Gruppo Canoe Terni nel comune di Arrone, promotore dell’attività di Rafting Soft.

Il percorso scelto è tranquillo e privo di rapide, pensato per offrire un’esperienza sicura e accessibile a tutti, ideale per scoprire la bellezza del fiume e vivere un momento di avventura condivisa.

“L’iniziativa – spiega Morena Fiorani, presidente dell’associazione Aladino – è resa possibile grazie al contributo della Fondazione Carit, nell’ambito del progetto “Sport insieme – Attività inclusive attraverso lo sport per persone con disabilità”, volto a promuovere il benessere, la socializzazione e l’inclusione attraverso esperienze sportive aperte e accessibili. Per i nostri ragazzi sarà un’occasione speciale per vivere la natura, sperimentare il rafting in un ambiente protetto e accogliente e rafforzare così il senso di comunità attraverso lo sport”.

Questa iniziativa è la prima che viene realizzata nell’ambito del progetto Sport insieme, che prevede anche corsi di nuoto, escursioni in collaborazione con il Cai, l’ippoterapia e attività in palestra.