Terni, soccorso a persona caduta in casa

L’episodio in via Fratini

Poco dopo le 11 i vigili del fuoco della centrale, sono stati chiamati per soccorrere una anziana donna, sola caduta in casa impossibilitata a rialzarsi.

La presenza delle luminarie natalizie , l’impossibilità di essere trasportata sulle scale interne del palazzo in cui risiedeva hanno richiesto alla squadra intervenuta di adottare tecniche speleo alpino fluviale alla autoscala.

La donna è stata prima soccorsa dai sanitari ai quali era stata aperta la porta passando dalle finestre al quarto piano, poi barellata è stata veicolata appesa sotto il cestello fino a terra e consegna nuovamente agli operatori sanitari che l’hanno trasportata in ospedale.