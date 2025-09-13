Terni, scuole: oltre 12 milioni di euro di lavori, avvio regolare in tutte le superiori

in classe 9.773 studenti

Saranno tutte pronte per la riapertura di lunedì 15 settembre le scuole superiori di competenza della Provincia di Terni. Con un investimento che supera i 12 milioni e 350mila euro, la maggior parte derivanti da fondi Pnrr, l’amministrazione ha infatti previsto una serie di lavori, in larga parte già conclusi e in piccola parte in via di ultimazione, elemento, questo, che però non creerà alcun problema alla didattica che inizierà dappertutto in maniera regolare.

L’obiettivo degli interventi è quello di migliorare sempre di più i livelli di sicurezza e garantire a studenti e personale sedi e strutture adeguate alle normative e alle esigenze della didattica e degli utilizzatori delle scuole. I lavori si sono concentrati soprattutto su interventi di miglioramento antisismico e su alcune strutture e servizi interni. Lunedì torneranno sui banchi di scuola 9.773 studenti.

Tra le novità più importanti c’è quella del ritorno nelle sedi originarie di quelle classi del Liceo Classico Tacito di Terni (12 classi) e del Liceo Scientifico Donatelli, sempre di Terni (14), che erano state spostate per consentire l’esecuzione di lavori strutturali. Da lunedì saranno di nuovo nelle sedi originarie.