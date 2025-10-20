Terni, Rsu IperConad Pianeta: Filcams Cgil primo sindacato su 116 lavoratori votanti

All’interno del Cospea Village, nel più grande ipermercato ternano elezioni per rinnovare le rappresentanza sindacali unitarie – La sigla sindacale ha ottenuto il 58,9% dei voti e ha eletto tre delegati su sei

All’IperConad Pianeta di Terni, l’ipermercato del centro commerciale Cospea Village, mercoledì 15 ottobre si sono concluse le elezioni per il rinnovo delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie). Al termine della tornata elettorale, la Filcams Cgil si è confermata nuovamente il primo sindacato nella più grande realtà della grande distribuzione organizzata a Terni ottenendo 69 voti su 116 votanti una percentuale di consensi del 58,9 per cento e tre delegati su sei previsti: Paolo Paparelli, Corinna Panbianco e Sandro Padiglioni.

In merito, la Filcams Cgil di Terni ha espresso “grande soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni per il rinnovo delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) dell’Iperconad di Terni. Questo importante risultato che i lavoratori ci hanno affidato ci riconsegna una grande responsabilità e ci spinge a continuare nell’impegno della difesa dei diritti e dei livelli occupazionali in questa fase delicata del ruolo della grande distribuzione nel territorio provinciale. Un sentito ringraziamento – ha concluso l’organizzazione sindacale – per la fiducia dimostrata e alle candidate e candidati della lista Cgil per la disponibilità dimostrata e per aver contribuito fattivamente al raggiungimento di questo risultato a dimostrazione che la rappresentanza è un valore a cui fare riferimento nei luoghi di lavoro”.